TikTok : un enfant fête son anniversaire tout seul

Sur TikTok, une maman a filmé son enfant en train de fêter son anniversaire tout seul après qu’aucun de ses amis n’ait effectué le déplacement.

Une scène que toutes les mamans redoutent. En effet, alors qu’elle s’apprêtait à célébrer l’anniversaire de son fils, JJ, une jeune maman a découvert que sur les 22 personnes invitées, aucune n’est venue. Sur TikTok, l’utilisatrice @dawners86 a donc partagé sa peine et sa tristesse alors qu’elle avait installé tout un ensemble de décorations et de bonne nourriture pour les convives, directement dans un parc, en extérieur. Mais au bout de plusieurs dizaines de minutes, elle a finalement compris que personne ne viendra. Résultat, son fils JJ a été forcé de jouer tout seul. Sur les réseaux sociaux, la mère se confie : « Nous sommes au parc pour l’anniversaire de mon fils, nous avions tout préparé et personne n’est venu ».

« La journée a débuté il y a 30 minutes et mon pauvre petit bonhomme se retrouve… Sans personne ». Elle a terminé en levant son téléphone afin de filmer son fils, qui jouait seul sur une balançoire. La jeune maman, qui a reconnu que la pandémie n’aidait pas forcément, a toutefois rappelé que les événements avaient lieu à l’extérieur et que tout avait été mis en place afin de faire respecter les mesures sanitaires. Passablement énervée, agacée, elle a assuré que son fils méritait bien plus.

Une vidéo regardée plus de 2.8 millions de fois en quelques heures, de même que près de 500.000 likes. Rapidement, de nombreuses mamans ont témoigné de leur soutien, affirmant qu’elles avaient du mal à supporter ce qu’elles venaient de voir. Beaucoup ont ensuite proposé au jeune JJ de petites surprises et autres cadeaux afin de le faire aller mieux. Touchée, sa mère a toutefois expliqué que son fils ne souhaitait pas forcément recevoir de cadeau mais simplement passer du temps avec ses amis, chose qui a été rendue compliquée depuis le début de la crise.