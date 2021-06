Petit, gros et moche : Hollande moqué par son ex !

« Petit, gros et moche », Valérie Trierweiler s’est tout simplement lâchée a sujet de son ancien compagnon, François Hollande.

On le sait, entre François Hollande et Valérie Trierweiler, s’il y a eu de l’amour, aujourd’hui… Il y en a beaucoup moins. On se souvient notamment de la fameuse sortie à scooter du président de la République, qui s’était alors fait photographier. Il se rendait voir sa maîtresse. Rapidement, sa séparation de la Première Dame est prononcée. Après quelques années, celle-ci ne manque pas de l’égratigner dans un ouvrage intitulé « Merci pour ce moment », dans lequel elle revient sur les coulisses de son couple avec l’ancien président socialiste et la façon dont son arrivée à l’Élysée s’est déroulée. Depuis ? Plus grand-chose, si ce n’est un pic ici et là, mais rien de bien vraiment méchant. Du moins, jusqu’à hier.

Dans l’émission les « Grosses Têtes », diffusée sur RTL et dans laquelle elle apparaît de temps à autre, Valérie Trierweiler s’est tout simplement lâchée. En effet, au cours d’une discussion tournant autour du physique de Romain Magellan, l’homme avec qui elle partage actuellement sa vie, l’ancienne Première Dame n’a pas manqué d’effectuer une comparaison osée. Elle a alors qualifié François Hollande de « petit, gros, moche et chauve ». Un portrait assez peu sympathique donc. Pour autant, elle a confié que malgré tous ces défauts, elle avait réussi à se le faire piquer. Nous étions alors en 2014.

Il semblerait que l’écrivaine ait donc la rancune tenace. Sans doute, cet épisode du scooter et de la rencontre avec Julie Gayet était trop traumatisant. Il faut dire que Closer en a fait ses choux-gras et que, depuis, cette image de femme trompée, blessée et humiliée lui colle à la peau. Il ne se passe probablement pas une seule semaine sans que cette histoire ne lui revienne. On imagine, de son côté, que François Hollande n’a que peu goûté à cette douteuse comparaison. S’il ne devrait pas réagir, il ne manquera pas d’avoir une petite réaction en privé.