Jeux vidéo via les plateformes et langages codés : Facebook et Youtube perdent face à la désormais célèbre Twitch !

Jouer aux jeux vidéo via des plateformes ça vous parle ? C’est pourtant ce que font des millions de gens à travers le monde en simultanée et grâce aux plateformes de plus en plus préparées à accueillir le plus grand nombre d’utilisateurs.

En effet, depuis quelques années et particulièrement depuis 2020, années où nous avions beaucoup de temps à perdre chez nous, des passionnées de jeux vidéo du monde entier se retrouvent sur le web pour se défier entre eux, ou pour suivre les live de leurs streamers préférés, ou pour en découvrir de nouveaux sur Twitch, Facebook ou encore Youtube, les trois plateformes les plus utilisées. Entre défi multijoueur et live stream, l’univers des jeux vidéo révolutionne même le langage des nouvelles générations grâce à un jargon que seuls les vrais gamers, streamers et viewers connaissent.

Depuis le début de la pandémie et avec les différents confinements que le monde a connus, le large univers du gaming, et plus particulièrement celui de la plateforme Twitch, ont constaté leur nombre de vues et de nouveaux abonnés augmenter rapidement de façon spectaculaire avec + 78,5% par rapport à 2019, jusqu’à atteindre 24,8 millions d’utilisateurs, seulement en 2020 !

C’est pour cette raison que Babbel, la première application d’apprentissage des langues au monde, s’est intéressé de près à ce phénomène et a voulu créer l’infographie « Génération streaming : parlez-vous « gaming » ? », qui parle de l’essor grandissant des jeux vidéo ces dernières années et l’utilisation de nouvelles expressions et de termes devenus courants et leurs définitions pour que tous puissent comprendre les ficelles de ce langage codé.

Le monde du gaming en quelques chiffres

Il y a de quoi être surpris ! En effet, en seulement 7 ans, le nombre d’utilisateurs amateurs de streaming a quadruplé : Youtube Gaming a vu doubler ses heures de contenu visionnées, atteignant ainsi les 6,19 milliards, de même que pour Facebook Gaming qui les a triplés (3,1 milliards). C’est cependant Twitch qui a remporté le match haut la main en devenant la plateforme en ligne la plus utilisée, avec 140 millions d’abonnés et plus de 5 436 millions d’heures visionnées en 2020, rien que ça !

Parler comme un gamer c’est facile !

Sans grande surprise, c’est l’anglais qui se démarque. En effet, 57% sont anglophones, tandis que l’espagnol est utilisé par 9,5% d’utilisateurs et le français 4 %. La langue de Molière est d’ailleurs la 6e langue la plus utilisée sur Twitch.

A chaque secteur son langage, et le monde du gaming n’est pas épargné. En effet, les utilisateurs ont développé un langage codé désormais utilisé couramment, surtout parmi la jeune génération. Afin que tous puissent communiquer de partout dans le monde, il existe des termes internationaux comme AFK (Away From Keyboard) ou encore GG (Good Game), EZ (easy). Chaque pays aura ensuite son vocabulaire national comme en France ou on peut constater des expressions telles que Amha (à mon humble avis) et MJ (Maître du jeu).