Burger King clash Coca-Cola et Heineken !

Comme à son habitude, Burger King a su rebondir face à l’actualité et n’a pas manqué de se moquer de Coca-Cola et Heineken !

Il y a quelques jours, le portugais Cristiano Ronaldo suscitait le buzz en enlevant pas moins de deux bouteilles Coca-Cola de la table de conférence de presse sur laquelle il se trouvait, affirmant qu’il était préférable pour tout le monde de consommer de l’eau. Plus tard, c’est Paul Pogba qui enlève la canette d’une autre marque cette fois-ci, Heineken, de la table. Forcément, les images ont fait le tour du monde et l’action Coca-Cola a même perdu pas mal de valeur en bourse. Mais plus que ça, c’est l’image des marques qui risquent d’en souffrir, certains concurrents n’hésitant pas d’ailleurs pas à rebondir dessus…. C’est notamment le cas de Burger King.

La marque est connue pour être redoutable en communication, taclant McDonald’s de manière très soyeuse ou en mettant en place certaines offres afin de soutenir les petits producteurs. Ici, la firme a fait parler d’elle sur les réseaux sociaux. Une fois de plus, le community manager du groupe a fait preuve d’une grande réactivité en lançant le message suivant « On n’a encore jamais vu un joueur refuser un WHOPPER en conférence de presse ». Du pain béni pour la société qui a donc réussi un nouveau tour de force.

La dernière fois qu’on a autant parler d’elle, c’était à l’occasion des confinements, lorsqu’elle invitant les consommateurs à ne pas acheter chez elle, mais plutôt chez les restaurateurs en perdition, ne réussissant pas à joindre les deux bouts à cause de la fermeture de leur établissement. Dans tous les cas, on imagine que ce petit message (même s’il aura fait rire beaucoup de monde) ne manquera pas d’agacer aussi bien Coca-Cola qu’Heineken qui se seraient probablement bien passés de ce genre de problématiques à l’heure ou le football est en pleine fête !