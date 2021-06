Thomas Pesquet : sa sortie compliquée de l’ISS

Thomas Pesquet est sorti, hier soir, pas moins de sept heures dans l’espace.Une sortie qui s’est avérée un peu plus compliquée que ce qui était prévu.

Actuellement dans l’ISS, la station spatiale internationale, Thomas Pesquet a réalisé sa toute première sortie dans l’espace. Au total, 7h dans le vide. L’objectif, avec son compère Shane Kimbrough, était d’installer un nouveau panneau solaire autour des locaux de l’ISS, afin d’augmenter les capacités électriques de la station spatiale. Une toute première sortie pour Pesquet et ses compères, depuis qu’ils sont arrivés sur site et surtout, une sortie extra-véhiculaire inédite sur le plan technique. Une opération qui permet aujourd’hui à Thomas Pesquet de comptabiliser pas moins de 19 heures et 47 minutes en sortie spatiale. Malheureusement, leur mission ne s’est pas déroulée comme prévu. Si tout va bien pour les deux hommes, l’installation du panneau solaire a pris beaucoup plus de temps que prévu.

De même, à la mi-parcours, la mission a été mise sur pause à cause, notamment, à cause d’un problème au niveau du scaphandre de Shane Kimbrough. Cela a permis de contrôler l’état général de la combinaison de l’astronaute et analyser les données de son système de refroidissement. L’astronaute est en fait revenu directement au sas de la Station avant de prendre part à une réinitialisation, avant de ressortir.

Pendant ce temps, Thomas Pesquet l’attendait, accroché par les pieds à un bras robotique. La mission reprendra quelques minutes plus tard. Bien entendu, les deux hommes n’ont jamais été en danger mais il était essentiel de vérifier l’ensemble de l’équipement, après un pic inexpliqué de ce système de refroidissement. Une heure a été perdue, ce qui n’a malheureusement pas profité aux astronautes qui n’ont pas été en mesure de finir la mission d’autant qu’un problème d’alignement à empêcher le bon déploiement du panneau solaire. Les deux hommes ressortiront dimanche prochain, afin de terminer leur mission ou de travailler autour de l’installation d’un second panneau solaire.