Un ULM s’écrase lors de France Allemagne !

Un ULM a survolé l’Allianz Arena lors de France Allemagne. Si la situation est revenue à la normale, les choses auraient très bien pu, mal se passer.

On a frôlé le drame. En effet, à l’occasion du premier match de l’équipe de France, lors de la rencontre organisée contre l’Allemagne, un ULM est venu perturber la rencontre. Dans l’idée, tout était préparé. Il s’agissait effectivement d’une mission de revendication organisée par un militant GreenPeace. Pour autant, au lieu de survoler le stade et se poser tranquillement, ce dernier a bien failli causer la blessure voire la mort d’une ou plusieurs personnes. Dans les faits, le pilote survolait la pelouse avec, inscrit sur sa voile, « Kick out Oil » (« dehors le pétrole », en anglais). Malheureusement, il sera déséquilibré par l’un des câbles de la fameuse spider cam, qui permet de filmer les rencontres, via la vue du dessus.

En perte totale de contrôle, il tente de rétablir sa trajectoire, frôle les gradins ainsi que le banc de l’équipe de France et vient se poser sur le gazon. Sur site, deux personnes auraient été emmenées par les soigneurs, visiblement blessées, de même que le militant. En fin de rencontre, Didier Deschamps a accepté de revenir sur cet incident. « En me réfugiant avec Guy, j’ai heurté le banc. J’ai une petite bosse, ce n’est rien. On a frôlé le drame. Ça aurait pu être plus grave. Ça n’a pas lieu d’être. Ça n’a pas de conséquence heureusement ».

Même son de cloche pour le sélectionneur allemand, Joachim Löwe, pour qui la fédération allemande de football condamne forcément ce qui est arrivé. « Nous condamnons cette action. On ne peut pas accepter ceci. Des choses pareilles ne peuvent pas arriver. Ça aurait pu être pire. La Fédération condamne cette action. » Au final, c’est bien la France qui a remporté cette première rencontre. Elle se positionne actuellement en première position, à égalité avec le Portugal, dans son groupe. Une victoire contre l’Allemagne qui lui ouvre les portes de la qualification pour le tour suivant, même s’il reste encore beaucoup à faire.