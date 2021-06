TPMP : l’affaire Hanouna continue de susciter le buzz

Sur les réseaux sociaux, c’est toujours la déferlante autour de Cyril Hanouna et son attitude auprès de Francis Lalanne. lors de la dernière de la saison.

Depuis quelques jours, c’est toute l’équipe de Cyril Hanouna qui est sous le feu des critiques. En effet, ce dernier avait invité Francis Lalanne sur le plateau, afin d’échanger sur ses actualités. Pour rappel, le chanteur est accusé d’avoir violemment frappé un journaliste de quotidien. Chose qu’il réfute cependant. Une émission qui aurait pu lui permettre de se repentir. Pour autant, la situation a viré au cauchemar pour Lalanne qui s’est retrouvé face à un Hanouna et une équipe de chroniqueurs tout simplement déchaînés. En effet, ces derniers se sont ouvertement moqués de lui et ses histoires, allant jusqu’à avoir un fou rire alors que Lalanne évoquait la mort de Léo Ferré.

Dépité, Françis Lalanne est resté sans voix face à ce qu’il a affirmé être un manque de respect. Hanouna a alors profité de l’occasion pour inviter le chanteur à se détendre, affirmant que tout cela était bon enfant et absolument pas visé. De quoi susciter l’indignation chez de très nombreux internautes. En effet, beaucoup se sont demandés pourquoi et comment Hanouna avait pu en arriver là. Ils ont d’ailleurs été relativement nombreux à appeler au boycott de l’émission (qui reprendra à la rentrée prochaine).

À ce jour, Hanouna n’a pas encore rebondi sur la scène. “Hanouna ça fait des années qu’on dit qu’il est à gerber et pourtant vous continuez de regarder. Il est irrespectueux. Et l’a toujours été » a expliqué un internaute, ajoutant ensuite « Le pire c’est limite il engueule Francis. Parce qu’il lui a fait la réflexion qu’il aimerait être écouté. Fatiguant. Faut vraiment boycott TPMP » .Bref, TPMP a déjà eu beaucoup de mauvaises publicités et aurait très bien pu se passer de celle-ci, quelques dizaines de minutes seulement, avant de rendre l’antenne.