Lidl nous promet un incroyable été pour moins de 20 euros

Lidl, une entreprise à la pointe ? Celle-ci vient de dévoiler sa nouvelle sorbetière qui ne coûte pas plus de 20 euros. De quoi passer un bel été !

Encore une fois, Lidl se surpasse pour le plus grand bonheur des consommateurs. En effet, l’entreprise a confirmé l’arrivée de sa propre machine à sorbet. Une sorbetière qui, comme vous pouvez l’imaginer, ne coûtera pas très cher. Pour moins de 20 euros, vous pourrez vous faire plaisir. L’occasion pour vous de travailler autour de délicieux sorbets que vous pourrez ensuite déguster aussi bien à la plage, que chez vous. En deux couleurs, composée de trois pièces, la sorbetière fonctionne de manière très simple.

En effet, il suffit de placer un bac spécial au congélateur qui gardera la solution au froid. D’ici là, il est temps de cuisiner. Le bras articulé permet de mélanger l’ensemble des ingrédients. Une fois le tout terminé et placé au frais, il faut attendre environ 40 minutes que le sorbet prenne. La suite ? À vous de vous faire plaisir. Il est possible de déguster votre produit aussi bien en intérieur, qu’en extérieur. De quoi se faire plaisir en ayant travaillé son propre produit, à l’aide de ses propres ingrédients.

Le gros plus ? Lidl a décidé, une nouvelle fois, de satisfaire l’ensemble des portefeuilles de sa clientèle. En effet, il faudra compter 17.99 euros pour obtenir le précieux sésame. Un prix franchement abordable, qui vous permet d’envisager un été en toute sérénité. Décidément, Lidl sait comment faire pour faire parler. Il y a quelques semaines, l’entreprise dévoilait sa propre collection de vêtements, ses chaussures ayant suscité un buzz inimaginable et inattendu. Mais ce n’est pas tout ! Il y a quelques jours, le champion du hard discount dévoilait son four à pizza ou encore son barbecue. La suite ? Pour le moment, nous n’en savons rien, mais l’entreprise allemande dispose des ressources nécessaires pour continuer à nous surprendre.