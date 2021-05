McDo x BTS : la collaboration dévoilée !

Entre McDo et le groupe de K-pop, BTS, la collaboration est totale. Celle-ci vient d’ailleurs d’être enfin dévoilée, au point de susciter le buzz ?

Annoncée dès le mois d’avril dernier, la collaboration entre BTS et la chaîne de fast-food McDonald’s a rapidement suscité le buzz et l’intérêt. Il faut dire que le groupe de K-pop est le groupe du moment. C’est bien simple, rien ni personne ne lui arrive à la cheville. Résultat, McDo souhaitait probablement s’offrir un énorme coup de publicité. Ainsi, depuis le mercredi 26 mai, les menus BTS sont disponibles dans pas moins de 50 pays. Ainsi, si vous avez la chance de partir sous peu, que ce soit en Grèce ou aux USA, vous pourrez toujours vous offrir ce petit plaisir. Un menu complet et exceptionnel, qui se compose d’une boîte de 10 McNuggets, d’un Coca, de frites et de nouvelles sauces, la sauce Sweet Chili et la sauce Cajun.

Ce n’est pas la première fois que McDo suscite un tel buzz. Il y a quelques semaines, le géant a confirmé l’arrivée de son burger Chicken Avocado. Avant cela, la chaîne a signifié la fin des jouets en plastique dans ses Happy Meal ou encore la fin de ses gobelets et pailles en plastique, l’objectif étant de se tourner vers l’environnement. De quoi faire des économies de 300 tonnes de plastique, à l’année ! Autre point, McDo utilise également l’huile de ses friteuses pour carburant dans ses camions de livraison. Bref, les opérations marketing et communication ne manquent pas chez McDo, qui a décidé de mettre les petits plats dans les grands.

Une série d’initiatives qui a permis à la chaîne de signer plusieurs partenariats, avec par exemple J. Balvin ou encore Travis Scott. On se souvient ainsi du menu Cactus Jack et ses goodies. Une opération qui a rencontré un buzz incroyable, au point de permettre à McDo de battre de nombreux records sur les réseaux sociaux. La suite ? Pour le moment, difficile de le savoir. Seule certitude, la chaîne n’en restera pas là et devrait, dans les mois à venir, nous surprendre avec de nouvelles opérations et annonces que ce soit en faveur d’engagements écologiques ou de collaborations avec de grandes stars de ce monde.