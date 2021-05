Moundir : il se livre sur sa forme grave de covid-19

Invité de TPMP, Moundir a accepté de se livrer au sujet de son covid-19 et son placement en réanimation. Un moment compliqué pour lui, qui a failli mourir.

Il y a quelques jours, Moundir était invité sur le plateau de Cyril Hanouna. L’occasion pour lui de revenir sur les semaines très difficiles qu’il a été amené à vivre. En effet, le présentateur a été touché par une forme rare et très grave du covid-19. Complètement KO, celui-ci a été hospitalisé avant d’être placé dans le coma. « Après les longs traitements (car je pense avoir tout eu en termes de douleurs et soucis liés aux inflammations pulmonaires), après avoir découvert ensuite mon embolie pulmonaire de l’artère gauche, (…) les résultats sanguins montrent que mon foie a pris cher. » a-t-il expliqué. Touché mentalement, ce dernier assume ses doutes, ses craintes mais avoue continuer à travailler, chaque jour, afin de s’en sortir et redevenir l’homme qu’il a été avant d’être malade.

« C’est donc là que je me dis qu’il faut rester focus sur la guérison même si mentalement je rends un coup. Malgré les douleurs, les traitements mais aussi les doutes, l’incertitude, les peines et j’en passe, je dois quand même continuer à être meilleur chaque jour et bosser. » Dans les faits, tout s’est rapidement accéléré. En 24h, Moundir passe de 10% du poumon infecté, à plus de 80%. En réanimation, il a alors une chance sur quatre de s’en sortir. Avec sa femme, ils décident toutefois d’y aller.

Face au danger, il assure faire face et explique avoir accepté l’idée de mourir. Aujourd’hui cependant, il se porte mieux même si la réanimation l’a épuisé. Il lui faudra au moins une année avant de se remettre sur pied. Un témoignage bouleversant, qui a suscité l’émotion aussi bien sur le plateau que sur les réseaux sociaux ou de nombreux fans ont tenu à témoigner de leur sympathie à l’encontre de celui qui a également participé à Koh-Lanta. Bien évidemment, tout le monde s’est également associé afin de souhaiter à Moundir, le plus rapide et le meilleur des rétablissements.