Turquie : sa drôle de technique pour arrêter de fumer

En Turquie, un homme a eu la très drôle d’idée de se poser une cage sur la tête afin d’arrêter de fumer. Une situation embarrassante mais qui s’explique facilement.

En Turquie, un homme a eu l’excellente idée, d’arrêter de fumer. Si les intentions étaient louables, reste qu’aujourd’hui, la situation a quelque peu évolué dans le mauvais sens, notamment à cause de la technique mise en place. En effet, l’individu a plutôt que de passer par une méthode classique, a tout simplement décidé de se poser une cage sur la tête. L’hypnothérapie, la nourriture ou encore la simple volonté n’auront donc pas suffit à Ibrahim Yücel. L’objectif était en fait de s’empêcher d’approcher une cigarette de sa bouche et donc de l’allumer pour pouvoir la fumer. Selon ses déclarations, il aurait en fait été inspiré par les motards qui, avec leur casque sur la tête, ne pouvaient rien faire.

Il a donc fabriqué son propre casque, sa propre cage à l’aide de fil de fer. Seule différence ? Les motards peuvent retirer leur casque à n’importe quel moment de leur journée. Une décision un peu radicale donc, qui s’explique assez simplement. Ibrahim a remarqué que depuis ses 16 ans, il avait pour habitude de fumer jusqu’à deux paquets de cigarettes par jour. Son père est décédé, lui-même d’un cancer des poumons. L’ensemble lui a ainsi permis de prendre conscience de ce qu’il était en train de faire. Il était donc temps pour lui d’arrêter et de voir sa famille s’agrandir.

Le casque lui, était pensé de façon à ressembler à un casque de moto. Tous les jours Ibrahim se rend au travail tout en prenant le soin de déposer la clé, chez lui. Sa femme, bien évidemment embarrassée par la situation, s’est toutefois montrée d’une grande aide et n’a pas manqué de supporter son mari. Les images elles, ont fait le tour du monde d’autant qu’Ibrahim ne pouvait pas manger non plus. Sur certains sites, comme Reddit, beaucoup d’internautes se sont amusés des images, affirmant avoir eux aussi rencontré certains problèmes pour arrêter de fumer.