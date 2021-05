Pass sanitaire : refusé, il est finalement revoté !

En France, le pass sanitaire a été retoqué une première fois. Face à son échec, le gouvernement a finalement forcé le passage et l’a revoté dans la soirée.

Alors que les chiffres s’améliorent sensiblement en France, grâce notamment à la mise en place de la vaccination de masse et l’ouverture de celle-ci à toutes les tranches d’âge, l’exécutif continue de dérouler sa politique de « l’après ». En effet, alors que le pays est toujours en phase 0 du déconfinement, celui-ci débute véritablement à partir du 19 mai prochain. Ce jour-là, les restaurants pourront rouvrir leurs portes, du moins, leurs terrasses. Reste que le Parlement se doit de gérer au mieux la suite et surtout, anticiper. C’est pourquoi la question du pass sanitaire a été tranchée. Après un premier vote refusé hier par l’hémicycle, à 108 voix contre, un second vote a été organisé en soirée, vote cette fois-ci, validé.

En effet, c’est par 205 voix pour et 85 contre que les députés ont accepté la mise en place du pass sanitaire. Invité du 20 heures du France 2, Jean Castex s’en était ému, ajoutant en outre que les députés allaient rapidement travailler sur un nouvel accord afin de passer ce texte. Le MoDem de François Bayrou a finalement obtenu quelques concessions de la part de l’exécutif. Ainsi, la période de transitions au cours de laquelle les libertés seront toujours surveillées a été raccourcie d’un mois. L’exécutif aura donc la main du 2 juin au 30 septembre.

Pour rappel le pass sanitaire est un document ou un QR-Code depuis l’application Tous AntiCovid qui confirmera le résultat de votre dernier test PCR ou qui confirmera si, oui ou non, vous avez bel et bien été vacciné. Cela vous donnera accès à plusieurs endroits où la foule sera massée et compacte, comme un festival. Le gouvernement s’est toutefois refusé d’imposer le pass sanitaire pour tout ce qui touche aux restaurants, aux bars et brasseries ou encore aux terrasses. Un projet qui devrait s’harmoniser aussi bien au niveau européen que mondial, sauf dans certains cas.