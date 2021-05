Stranger Things : on en sait davantage sur la saison 4

Après des mois d’attente, Stranger Things saison 4 commence peu à eu à se dévoiler. Encore quelques semaines et la série sortira sur Netflix !

Après plus d’un an d’attente, confinement et covid-19 oblige, les acolytes de Stranger Things sont sur le retour. En effet, c’est via ses réseaux sociaux que Netflix a dévoilé une petite vidéo teaser afin d’annoncer l’arrivée prochaine de la saison 4 du show d’horreur – fantastique. Nous vous conseillons d’ailleurs d’arrêter tout de suite la lecture de cet article si vous êtes actuellement en train de regarder le show ou si vous envisagez d’y jeter un œil. En effet, nous ne voudrions surtout pas vous spoiler et vous gâcher le plaisir. Alors, que se passe-t-il pour Hooper, Mike, Will ou encore Eleven ? Tant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre !

Rappelez-vous, à la fin de la saison 3, Hooper partait en Russie, d’où il était gardé prisonnier. Il a effectivement disparu après avoir reçu un tir d’énergie. Pour beaucoup, ce dernier était alors considéré comme mort mais certaines images ont été diffusées, images dans lesquelles nous comprenons finalement que ce dernier est bel et bien encore en vie. En vie, oui, mais dans quel état ? Nous le retrouvons effectivement dans la neige, visiblement mal en point. La saison 4 pourrait donc s’axer autour de son personnage que la clique va tenter de retrouver.

Mais le trailer est venu tout chambouler. En effet, nous y voyons Eleven rêvant que son père la recherche. Lorsque celui-ci lui demande si elle l’entend, Eleven se réveille tout aussi vite. A-t-elle imaginé ou revécu une partie du passé laissant ainsi craindre que tout ce qu’il s’est passé n’est pas réel ? La courte bande-annonce apporte plus de questions, qu’elle n’apporte de réponse. Heureusement, la sortie de la saison 4 arrive très prochainement (nous n’avons pas encore de date) et pourrait donc nous permettre de mieux se retrouver.