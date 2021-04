Band of Brothers : une nouvelle série arrive !

La nouvelle saison de Band of Brothers est actuellement en plein tournage. Une petite surprise pour les fans, d’autant que Tom Hanks est de retour aux manettes.

L’une des meilleures séries de l’histoire va revivre, du moins, sous la forme d’un sequel. En effet, Band of Brothers va bientôt avoir le droit à une seconde suite intitulée « Masters of the Air ». La série retracera l’histoire, là encore vraie, des aviateurs ayant participé à l’effort de guerre afin de faire plier le régime nazi. Cette série, qui fait également à la moins réussie The Pacific, sera une nouvelle fois travaillée par Steven Spielberg et Tom Hanks, qui oeuvreront en tant que producteurs exécutifs. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble sur la première et la seconde saison du show qui, en 2001, a reçu un accueil tout simplement exceptionnel. Le réalisateur, Cary Fukunaga, a confirmé l’information sur instagram.

Le tournage, lui, aura lieu sur le site d’une vieille université, devenue hôtel, de Chalfont St Giles, dans le Buckinghamshire. Une base militaire y a été érigée, moyennant 5 millions de livres, soit près de 7 millions de dollars. On y retrouve des bâtiments et huttes militaires de même que de nombreuses jeeps. Le show se basera sur la nouvelle du même nom, écrite par Donald L. Miller. La série a été retravaillée et réécrite par John Orloff, qui a également travaillé sur le premier show de la saga.

Au casting, nous devrions retrouver de grands noms, comme Austin Butler (Once Upon a Time in Hollywood), Callum Turner (The Capture) et Anthony Boyle (Derry Girls). Ce sequel devrait être disponible sur Apple TV+. « Apple annonce en ce jour, avoir décidé de collaborer avec la société Amblin Television, de Steven Spielberg, ainsi qu’avec Tom Hanks et Gary Goetzman pour la nouvelle mini-série internationale » a-t-il été annoncé dans un communiqué de presse. Pour autant, aucune date de diffusion n’a été donnée. D’ailleurs, mieux vaut que cela soit ainsi puisqu’il n’existe, à ce jour, que des doutes entourant les dates de sorties de séries et autres films, notamment à cause du covid-19.