Quelles sont les démarches pour bien démarrer sa vie étudiante ?

Fini la dernière année de lycée, il est temps de franchir le pas vers la cour des grands ! Vous allez commencer une nouvelle vie en tant qu’étudiant. Ce nouvel univers est riche en changements, d’où la nécessité de bien se préparer.

Outre le choix de la filière et l’inscription à l’université, il va également falloir vous trouver un appartement adapté. Student Factory, résidence étudiante propose par exemple un large choix en matière de logement. Une fois le logement idéal déniché, il faut préparer le déménagement, tenter de s’intégrer rapidement et s’adapter au nouveau rythme de travail.

Découvrez nos conseils pour bien démarrer votre vie étudiante !

Une préparation en avance

Attendre au dernier moment pour tout mettre au point est la première erreur à éviter. Pour entamer cette nouvelle vie en toute sécurité, rien ne vaut une préparation en avance.

Dès lors que vous êtes fixés sur la filière à choisir, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des divers établissements concernés pour sélectionner l’université la plus adaptée à vos besoins. Une fois inscrit, n’attendez pas pour démarrer les recherches de votre futur logement. Cela vous permet d’avoir un plus grand nombre de choix. Privilégiez un appartement à proximité de votre école. Student Factory propose par exemple des appartements fonctionnels et meublés, adaptés aux étudiants. Il propose de nombreuses prestations qui faciliteront votre quotidien.

Quand déménager ?

Il n’est pas toujours facile de devoir changer de quartier et de mode de vie d’un coup. Pour mieux vivre ce grand changement, il est vivement conseillé de vous installer dans votre nouveau nid douillet au moins une semaine à l’avance. Cela va vous permettre de vous familiariser avec votre nouvel environnement, et de vous habituer à votre nouveau quartier.

Ne pas négliger la vie sociale

Déménager en avance est aussi une astuce pour vous faire des amis avant la rentrée. En tissant des liens avec vos nouveaux voisins, il vous sera plus facile d’intégrer ce nouveau monde de l’université. Le fait de ne pas se sentir seul vous aidera à mieux vivre cette transition importante dans votre vie. Évitez de vous isoler, et pensez plutôt à vous lancer dans des activités qui vous intéressent. Vous pourrez y faire de belles rencontres et agrandir votre cercle d’amis. Il est important de vous sentir à votre aise car votre épanouissement a des impacts positifs sur vos études.

Prévoir une bonne organisation

Une autonomie totale est requise pour réussir votre vie d’étudiante. Vos parents ne sont plus là pour prendre soin de vous, voilà pourquoi il vous faut un minimum d’organisation pour mener à bien votre nouvelle vie. Cela passe par la gestion de votre temps : pensez à prévoir un moment pour réviser chaque jour et faire le ménage, tout en veillant à garder du temps libre pour vos loisirs et vos sorties entre amis.

Vous avez désormais toutes les clés pour démarrer votre vie d’étudiant dans les meilleures conditions !