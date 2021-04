Football : officialisation de la création d’une Superleague

L’annonce de la création d’une Superleague de football n’est pas passée inaperçue. Résultat, deux camps s’opposent fermement : les pour et les contre.

Une annonce pour l’histoire. En effet, tous les amateurs de football n’ont pas pu passer à côté : la création d’une Superleague. En effet, une douzaine de clubs, 6 anglais, 3 espagnols et 3 italiens ont confirmé qu’ils allaient créer une sorte de NBA du football ! L’objectif final est de parvenir à la création d’un championnat comportant une vingtaine de structures. Pour autant, l’UEFA trépigne et confirme qu’elle ne se laissera pas faire. Ainsi, celle-ci a tout simplement menacer les joueurs et les équipes qui souhaitaient aller dans le sens de la création d’une telle ligue fermée qui permettrait de générer d’importants revenus (près de 400 millions à la signature).

« L’Uefa, l’association du football anglais et la Premier League, la Fédération espagnole et la Liga, la Fédération italienne et la Serie A ont appris que quelques clus anglais, espagnols et italiens semblaient sur le point d’annoncer la création d’une ligue fermée appelée « Superleague ». Si cela arrive, nous souhaitons redire que nous, UEFA, Fédérations anglaise, espagnole et italienne, Premier League, Liga, Serie A mais aussi la Fifa et tous les membres de nos associations, resterons unis dans nos efforts pour stopper ce projet cynique, fondé sur l’intérêt personnel de quelques clubs, à un moment où la société a plus besoin de solidarité que jamais » a confirmé la ligue européenne de football visiblement agacée.

De son côté, le PSG a tout simplement refusé d’entrer, de même que le Bayern de Munich et Dortmund. Ces clubs défendent le véritable football. L’UEFA a d’ailleurs tenu à les remercier. Concernant les clubs ciblés, ces derniers pourraient être interdits de championnats nationaux et continentaux. Enfin, les joueurs concernés pourraient très bien être interdits de continuer à joueur pour leur équipe nationale. Il se murmure en effet, que ces derniers seront bannis des compétitions type coupe du monde de football et Euro. La guerre est donc déclaré entre le football argent et les véritables valeurs sportives.