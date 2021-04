Lidl se lance dans le camping : découvrez leur immense tente

Après la cuisine et les nouvelles technologies, Lidl se lance dans le camping et dévoile une nouvelle tente tout simplement immense.

On le sait, monter une tente peut vite devenir un véritable casse-tête. Pour autant, certaines marques ont décidé de tout faire afin de nous faciliter la vie. On se souvient de la tente Quecha qui se monte en deux secondes mais qui prend bien plus de temps à se déplier. Heureusement, les galères sont terminées puisque Lidl a décidé de s’attaquer à ce marché : après la mode, ou les thermomix, la firme vient de dévoiler sa tente format familial. Pour le moment, ce modèle n’est accessible qu’au Royaume-Uni, mais pourrait bien débarquer dans le reste de l’Europe si le succès venait à être au rendez-vous, ce qui risque d’arriver comme toujours avec l’enseigne. Des tentes vendues au prix de 129 livres, soit l’équivalent de près de 149 euros.

Celle-ci s’accompagne d’une pompe afin de la gonfler et de piquets afin de planter les fils de corde dans la terre. Bien entendu, vous aurez droit à un sac vous permettant de ranger l’ensemble de ces matériaux. Celle-ci se décompose assez facilement avec une immense section avant la partie intérieure qui peut servir de « salon ». Elle dispose également de grands panneaux en maille ainsi que de fenêtres permettant la ventilation de l’espace. Une tente 4 places qui permet d’avoir une belle alternative aux chambres d’hôtel parfois un peu trop cher notamment en période covid-19 ou il est difficile de savoir avec précision si nous pourrons sortir et à quel prix.

Une tente qui s’inscrit dans l’essentiel campeur que souhaite fournir la firme. En effet, celle-ci propose en plus de la tente une large gamme de casseroles à poignées détachables ainsi que des bâtons de randonnée, des jumelles et enfin, un grand sac à dos de 30 litres. Vous l’aurez compris, l’enseigne a déniché un créneau et semble vouloir tout faire pour s’y implanter. Après le nécessaire à maison, le nécessaire à voyage, bien utile quand on sait que les saisons touristiques risquent de reprendre à partir de mai voire du mois de juin.