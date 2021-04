Covid-19 : l’université de Rennes 2 aide les jeunes

À Rennes, l’université a décidé de venir en aide aux étudiants en proposant de nouveaux cours axés bien-être et gestion des émotions.

On sait que depuis plusieurs mois, les étudiants sont à la peine. En effet, ces derniers ont perdu leurs petits-boulots et survivent tant bien que mal. Entre loyers à payer et cours à suivre en distanciel, ils sont très nombreux à avoir de réelles difficultés à gérer cette pandémie mondiale. Face aux risques, de nombreuses personnes s’engagent. En effet, si des œuvres de charité viennent en aide aux jeunes, certaines universités comme celle de Rennes 2, tentent elles aussi de s’organiser. Celle-ci a par exemple souhaité mettre sur pied, de nouveaux cours pour les étudiants, afin de les sensibiliser au bien-être ainsi qu’à la gestion du stress.

Dans les faits, des ateliers ont été organisés entre le 8 et le 19 mars derniers mais face aux demandes et au succès de ces cours, l’université a décidé de poursuivre sur cette lancée. De fait, les étudiants vont avoir la possibilité de travailler autour de leur gestion des émotions, du stress ainsi qu’autour de l’estime de soi. Une manière pour eux de s’accrocher à de nouvelles techniques afin de gérer au mieux cette crise sanitaire alors que nul ne sait réellement quand est-ce que les cours reprendront en université même si les jeunes disposent d’un jour en présentiel par semaine et ce, même en période de couvre-feu et de confinement

Les cours sont assez variés : gestion de sa respiration, prévention des maux liés à l’usage d’écrans (lumière bleue, fatigue visuelle), ces derniers pourront échanger entre eux et avoir de nouvelles épaules sur lesquelles se reposer en ces temps compliqués. En Bretagne, la situation est précaire pour les étudiants. 250.000 repas à 1 euro ont été distribués aux étudiants dans les CROUS. Une région très au fait de la détresse de ces derniers. En effet, 8.200 aides financières directes auraient d’ores et déjà été débloquées par la région.