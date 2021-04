Covid-19 : des ministres dans des restos clandestins ?

Les réseaux sociaux s’organisent autour d’une enquête portant sur un reportage de la chaîne M6, accusant certains ministres de s’être rendus au restaurant.

Des ministres à des dîners clandestins ? Ce weekend, sur M6, a été diffusé un reportage au cours duquel une journaliste réussi à se rendre dans l’un des quelques restaurants ouvert clandestinement, au sein de la capitale. Rapidement, les médias réussissent à remonter la piste de Pierre-Jean Chaleçon, un féru d’histoire et de Napoléon, qui est connu pour avoir participé à une émission d’enchère, sur France 2. Interrogé par la chaîne M6, ce dernier affirme que des repas et soirées clandestines ont lieu dans toute la capitale et que certains ministres y participeraient même. Il n’en fallait pas plus pour que les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire alors que la presse a longtemps laissé le sujet de côté.

Rapidement, de nombreuses captures d’écran effectuée sur les réseaux sociaux démontrent que le chef en charge du Palais Vivienne, lieu dans lequel pourraient avoir eu lieu ces dîners, ont fuité sur les réseaux sociaux. Face à l’urgence de la situation et la gravité des accusation, Marlène Schiappa a tout d’abord réagi, affirmant que si cela était vrai, les ministres en question seront punis d’une amende, n’évoquant toutefois pas le sujet de la démission. Mais très vite l’affaire a pris une nouvelle tournure avec l’ouverture d’une enquête à la demande de Gérald Darmanin. Gabriel Attal a lui aussi tenu à réagir expliquant qu’il ne croyait pas une seule seconde au fait que des ministres soient allés dîners en ville.

Face à ces accusations, l’avocat de Chalençon est toutefois monté au créneau affirmant que son client était connu pour ses traits d’humour et en avait d’ailleurs fait preuve au moment d’évoquer la présence de ministre au restaurant. Malheureusement, la situation est tellement tendue que les citoyens ne lâcheront rien, notamment sur les réseaux sociaux ou de nombreux hashtags dont celui de #OnVeutLesNoms ont commencé à susciter le buzz. L’affaire est donc loin d’être terminée !