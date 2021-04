Le tueur Chris Watts, en contact avec sa maitresse ?

Le tueur Chris Watts, toujours en contact avec sa maitresse ? C’est en tout cas ce qu’assure un ancien pensionnaire de la prison dans laquelle se trouve l’assassin.

Chris Watts, toujours en contact avec sa maîtresse ? Rappelez-vous, cet américain a fait la Une des médias après qu’il ait annoncé la disparition de sa femme et de ses deux filles. Rapidement, les soupçons se tournent vers son épouse, qu’il accuse d’avoir tué tout le monde. Mais l’enquête et les questions autour du voisinage ne laissent plus aucun doute : c’est lui qui a abattu sa famille. La raison ? Selon les résultats annoncés par le FBI , ce dernier aurait eu une maîtresse. Afin de vivre avec elle, il aurait décidé de faire table rase de son histoire, du passé. Une histoire incroyable, qui a captivé les américains et qui a eu droit à sa propre série Netflix intitulée « American murder : a family next door ».

Sa maîtresse, Nichol Kessinger, n’a jamais été inquiétée. En effet, celle-ci n’était absolument pas au courant des envies de son compagnon. Pour autant, elle a décidé de quitter le Colorado et de changer d’identité après que l’affaire ait éclaté. De là tout oublier ? Selon un ancien détenu de la prison où se trouve Watts, celle-ci lui aurait écrit. En effet, elle souhaitait comprendre certaines choses. Un échange qui remonte au mois de septembre. Une révélation qui a fait du bruit. Résultat, les autorités ont décidé de supprimer l’accès à ses mails à Chris Watts.

Chris Watts est devenu une véritable célébrité à la suite de la sortie de son histoire sur Netflix. Des dizaines de femmes lui ont écrit. Des lettres auxquelles il répond avec plaisir. Selon des prisonniers, ce dernier n’a effectivement rien de mieux à faire que de passer le temps et profite donc de cette opportunité pour rendre plus « agréable » sa vie en prison. D’autres lettres sont plus engagées, plus énervées. Enfin, certaines lettres sont compatissantes, des individus affirmant vouloir prier pour lui. Dans tous les cas, Watts fascine.