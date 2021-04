Covid-19 : la France entame son 3eme confinement

Hier soir, le président français tenait un discours au cours duquel il invitait le pays à une nouvelle fois se reconfiner. Voici les mesures annoncées !

Cette fois-ci, nous y sommes. En effet, dans quelques jours, la France entame son troisième reconfinement. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le président de la République, hier soir, au cours d’une allocution forcément très attendue. Face à la pression des médecins, ce dernier a effectivement été obligé de rebondir d’autant que les chiffres eux, continuent de s’aggraver. De fait, l’exécutif a été forcé d’agir, ou tout du moins, de réagir, au risque de voir la situation se détériorer davantage, ce que personne ne souhaitait.

Il faut ainsi retenir plusieurs points :

Les écoles sont fermées à partir de ce weekend et ce, pour une durée de trois semaines. Primaires, collèges et lycées auront cours en distanciel la première semaine d’avril avant que deux semaines de vacances ne soient imposées à tout le monde. Les maternelles pourront ensuite retourner en cours tandis que les collèges et lycées auront cours en demi-jauge. La rentrée officielle se fera le 3 mai. Les étudiants en université, eux, pourront continuer à se rendre à l’université une fois par semaine.

et ce, pour une durée de trois semaines. Primaires, collèges et lycées auront cours en distanciel la première semaine d’avril avant que deux semaines de vacances ne soient imposées à tout le monde. Les maternelles pourront ensuite retourner en cours tandis que les collèges et lycées auront cours en demi-jauge. La rentrée officielle se fera le 3 mai. Les étudiants en université, eux, pourront continuer à se rendre à l’université une fois par semaine. L’ensemble des mesures annoncées pour les 19 départements les dernières semaines sera déployé dans le reste du pays. Le confinement est donc en vigueur à 19h pour tous, de même que la limitation des déplacements à plus de 10 kilomètres. Enfin, il sera impossible de se réunir à plus de 6.

Les commerces forcés de fermer leurs portes pour une durée d’un mois, seront, quant à eux, soutenus par le chômage partiel.

Mais que se passera-t-il dans le même temps, niveau vaccination ? Là aussi, le rythme devrait croître. En effet, l’exécutif envisage de vacciner sans répit, samedi et dimanche comme en semaine, sans jour férié. En tout et pour tout, 250.000 professionnels sont d’ailleurs sur le pont : médecins, pharmaciens, sapeurs pompiers, infirmiers et vétérinaires. Le calendrier lui, a aussi été revu. Dès le 16 avril, il sera possible pour les personnes de 60 à 70 ans le souhaitant, de se faire vacciner. Pour les personnes de 50 ans ou plus, ce sera à partir de la mi-mai. Le reste de la population y aura droit mi-juin.