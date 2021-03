lil-nas-x-suscite-le-buzz-avec-ses-satan-shoes

Le rappeur américain Lil N’as X a suscité le buzz et l’émoi à cause de la sortie de ses fameuses « Satan Shoes »

Il y a quelques années, le rappeur Lil Nas X suscitait le buzz en dévoilant Old Town Road. Une musique country à laquelle l’artiste a apporté son côté rappeur. Depuis ? Ce dernier est relativement actif sur les réseaux sociaux, entraînant parfois moqueries, blagues et critiques musicales. Mais depuis quelques jours, c’est à nouveau pour sa musique que ce dernier fait jaser. En effet, il a sorti « Montero (Call me by your name) » un titre dans lequel le rappeur offre une lap dance à Satan. Revendiquant son homosexualité, Lil Nas X détonne dans le monde du rap. Aujourd’hui, celui-ci a déjà enregistré près de 40 millions de vues.

Autour de ce projet, Lil Nas X a décidé de commercialiser des « Satan Shoes ». Un peu de merchandising histoire de faire le buzz et donner envie aux siens de se laisser tenter. Il s’agit en fait d’une version revisitée des fameuses Air Max 97 auxquelles Lil Nas X a ajouté une goutte de sang et un pentagramme. Malheureusement, Nike n’a pas été concerté et n’a pas donné son accord. Résultat, la firme s’est sentie lésée et et les ultra-conservateurs américains ont appelé au scandale. De fait, la firme à la virgule a décidé d’aller plus loin en poursuivant MSCHF (Mischief), l’entreprise derrière ces baskets.

Il faut dire que ces « Satan shoes » ont rencontré un incroyable succès. En moins d’une minute, les 666 exemplaires de ces chaussures ont été vendus à plus de 1.000 dollars pièce. Nike elle, n’en démord pas, estimant que son image, son intégrité sont directement touchées puisque la firme pourrait dorénavant être assimilée au satanisme. Un combat qui s’inscrit dans celui de la gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem. Dimanche, sur Twitter, celle-ci a affirmé, « Nous sommes engagés dans un combat pour sauver l’âme de notre nation. »