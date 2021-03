Tesla confirme que vous pouvez régler en bitcoin !

Il est désormais possible d’acheter une voiture Tesla à l’aide de bitcoin. Une annonce effectuée par Elon Musk en personne, via Twitter.

Elon Musk semble réellement croire au bitcoin. En effet, alors que Tesla a confirmé investir en masse dans le BTC (sigle du bitcoin), la firme automobile a confirmé via la voix de son fondateur, directement sur Twitter, qu’il serait désormais possible de régler ses achats de Tesla aux USA, en payant par bitcoin. Fervent défenseur des cryptomonnaies, Elon Musk semble appuyer l’idée d’une décentralisation totale. Il a ajouté, toujours sur les réseaux sociaux, que les bitcoin investi dans Tesla ne seront pas convertis en fiat (monnaie fiduciaire type dollars, euros) et resteront bien en bitcoin.

« Vous pouvez désormais acheter une Tesla en Bitcoin », a sobrement twitté Musk, suscitant une réelle envie, un véritable engouement. Pour autant, cette mesure n’est possible qu’aux USA. En effet, celle-ci est actuellement désactivée pour le reste du monde mais cela sera possible au cours du reste de l’année. Le milliardaire a également confirmé l’information selon laquelle la prise en charge de la devise serait uniquement effectuée via des logiciels internes et en open source. Ce n’est pas la première fois que Musk suscite le buzz grâce à sa vision sur le sujet des cryptomonnaies.

En effet, le 25 janvier il a fait bondir à lui seul le cours du bitcoin, en modifiant sa biographie Twitter pour #bitcoin. En moins de 24h, le cours du BTC avait alors pris 17%. Mais plus que ça, Elon Musk semble être un fervent défenseur du DogeCoin, une cryptomonnaie qui n’a pas véritablement d’utilité mais qui dispose d’une très belle base d’adeptes. Reste désormais à savoir si les autorités seront d’accord avec une telle manœuvre. Si cela ne change rien en soi, les USA n’ayant aucun pouvoir d’impact sur le bitcoin, la SEC pourrait décider de sanctionner Tesla.