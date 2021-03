Facebook dévoile son bracelet connecté par la pensée

Facebook vient de dévoiler son nouveau bracelet connecté. Il permettra de contrôler une machine, par la pensée.

Facebook, sur le point de nous emmener dans le futur ? En effet, le réseau social de Mark Zuckerberg, en plus de ses lunettes connectées et ses casques de réalité virtuelle, pourrait bien nous faire passer dans une autre sphère grâce à son bracelet poignet. Ce dernier pourrait permettre de gérer la machine, simplement à l’aide du cerveau. C’est ce jeudi que le Facebook Reality Labs a dévoilé son prototype. Dans les faits, ce bracelet se base, en fait, sur les signaux électriques envoyés par le cerveau au poignet, grâce à l’EMG, l’électromyographie. Dans les faits, les signaux envoyés sont relativement clairs ce qui permet au bracelet de rapidement comprendre ce qu’il se passe. Il pourrait être, à terme, inutile de bouger et simplement avoir l’intention de le faire.

Mais à quoi cela sert ? Pour le moment, à absolument rien. En effet, à ce stade, facebook espère pouvoir nous faire cliquer avec le pouce et l’index, sur un clavier virtuel. Afin d’avancer son propos, le réseau social a effectué une petite démonstration. Il suffit de taper une table, comme si nous tapions sur un clavier, afin de valider l’action. Avec un autocorrect et le développement de l’IA prédictive, Facebook estime qu’il sera plus simple et plus rapide de taper sur un clavier 2.0. Pour autant, Facebook ne « lira pas les pensées » des utilisateurs, rassurez-vous !

La suite ? Facebook devrait incorporer sa réalité virtuelle Oculus à ce bracelet alors que les lunettes connectées, en partenariat avec Ray-Ban, sont sur le point de sortir. Pour autant, à ce niveau-là, le réseau semble un peu en retard. En effet, Apple a confirmé que de véritables AR Glasses allaient bientôt sortir tandis que Microsoft a déjà fait sensation avec son casque de réalité augmentée, HoloSens. Bref, la technologie est un vaste terrain de jeu que les entreprises s’amusent à conquérir.