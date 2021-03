twitch-snoop-dogg-stream-accidentellement-8h-durant

Sur Twitch, Snoop Dogg a malencontreusement laissé tourner sa caméra durant huit heures avant de finalement s’en rendre compte !

Sacré Snoop Dogg. En effet, le rappeur américain a malencontreusement laissé son stream Twitch, en live, durant 8 heures. La vidéo complète de ce qu’il a pu faire est d’ailleurs disponible sur les moteurs de recherche et autres réseaux sociaux. Dans les faits, celui-ci participait à un live en tant qu’invité mais a complètement oublié d’éteindre sa caméra par la suite. Durant pas moins de huit longues, très longues heures, tout le monde a pu voir ce qu’il se passait chez Snoop tout en discutant grâce au tchat. Ce n’est qu’au bout d’un long moment que le rappeur entre dans sa salle et se demande alors « Est-ce que je suis toujours en train de streamer ? J’espère que non ».

Entre ce dernier et Twitch, l’histoire d’amour est toute relative. En effet, le rappeur de 49 ans a récemment quitté de rage la plateforme au bout de 14 minutes, après avoir perdu le jeu auquel il jouait, EA Sports Madden NFL ’21. Après avoir perdu 14-0 au bout de quelques minutes, ce dernier s’est retrouvé à perdre 21-0. Il s’est alors énervé, lançant des « Fuckin’ Shit » à tout-va avant de quitter la plateforme.

Mais plus que pour les jeux vidéo, Snoop Dogg fait également parler de lui pour ses improbables paris. Récemment, ce dernier a misé 2 millions de dollars sur la victoire de Jake Paul, le YouTubeur – boxeur, sur Ben Askren. Une sortie effectuée après que Dana White, le patron de l’UFC ait annoncé qu’il était prêt à parier un million d’euros sur Askren, membre de sa fédération. « Soyons honnête, Jake Paul n’est pas un boxeur, c’est simplement un gamin de YouTube » a d’ailleurs continué White, alors que les deux hommes se rencontreront le 17 avril prochain. Un rencontre forcément très attendue, qui pourrait rapport gros, très gros.