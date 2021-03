Variant breton : doit-on vraiment s’inquiéter ?

L’apparition d’un variant breton laisse craindre le pire. Est-il plus contagieux, plus dangereux ? Pour le moment, beaucoup de questions restent sans réponses.

Après les variants anglais, sud-africains, californiens, bientôt le variant breton ? En effet, si beaucoup s’amusent à penser qu’il s’agisse surtout d’une technique afin d’éloigner les vacanciers parisiens, la réalité, elle, semble bien plus tragique. Ce variant, détecté dans un hôpital à Lannion, l’a été sur huit patients. Ces huit personnes sont décédées. Pour autant, est-il plus dangereux ? À ce stade, difficile de l’affirmer. En effet, les personnes décédées étaient toutes très âgées et présentaient des comorbidités. Attention cependant, cela ne veut pas dire que ce variant, baptisé 20C, sera pris à la légère, bien au contraire même d’autant que ce virus n’est pas détectable par test PCR classique.

Combien d’autres personnes sont touchées ? Pour le moment, impossible de le savoir. Une enquête a été ouverte par les autorités sanitaires. « Une des pistes, c’est que le virus transite de manière plus rapide entre les voies respiratoires supérieures et les voies respiratoires inférieures, mais ce sont des hypothèses », explique Alain Tertre, responsable de la cellule régionale de Santé Publique France. Un traçage des cas contacts a également été mis en place puisque personne ne sait si ce variant est plus contagieux, ou non.

Les communautés de communes de Guingamp, Lannion, Saint-Brieuc, Leff Armor et de Morlaix sont actuellement sous surveillance. Les taux d’incidence restent relativement faibles dans la région, mais ont considérablement augmenté depuis quelques jours. À ce stade, plus de 4.000 variants ont été découverts dans le monde même si seuls trois sont jugés comme étant particulièrement préoccupants, virulents. Il s’agit des variants anglais, sud-africain et brésilien. En France, à ce stade, plus de 91.000 personnes ont d’ores et déjà trouvé la mort des suites de la pandémie, un an après qu’elle se soit déclarée.