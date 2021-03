Cannabis : lancement du test en France, pour 24 mois

Le lancement de la grande consultation sur l’usage du cannabis en France, c’est pour la fin mars. Que doit-on attendre, qui est concerné ? Réponse aux questions !

La France, prête à autoriser l’usage du cannabis à usage thérapeutique ? Le 31 mars prochain, débutera la grande expérimentation sur le cannabis. Celle-ci concernera 3.000 personnes et devrait durer 24 mois. « L’objectif n’est pas de définir la balance bénéfices/risques du cannabis à usage médical [déjà établie]. Il s’agit d’évaluer la faisabilité du circuit et de recueillir les premières données françaises en vie réelle sur l’efficacité et la sécurité du cannabis dans un cadre médical » explique l’ANSM, l’agence nationale du médicament, qui rappelle qu’en France, le cannabis médical est quelque chose de nouveau, puisqu’on parle d’un produit stupéfiant.

200 centres de tests ont été sélectionnés. Les patients concernés seront en situation d’impasse thérapeutique et sont d’ores et déjà suivis par ces services hospitaliers. Sur place, les médecins et pharmaciens, qui auront eu droit à une formation de deux heures trente sur la question du cannabis médical, seront aptes à travailler avec leurs patients avant de leur fournir des prescriptions médicales de 38 jours maximum. Le cannabis lui, ne sera pas prescrit sous forme de fleurs à fumer, de tête. Bien au contraire.

En effet, celui-ci sera fourni sous forme d’huile ou de fleurs à inhaler, avec un ratio THC/CBD bien établi. « Les schémas de posologie sont bien détaillés dans la formation des professionnels de santé participant à cette expérimentation, a complété Nathalie Richard. On a trois types de produits : à ratio équilibré en THC et CBD, à THC dominant ou à dominante CBD » La prise sera donc en fonction des symptômes ciblés. Dans le cadre de l’épilepsie, ce sera à partir du CBD qu’une personne sera traitée. Les produits eux, viennent de l’étranger et sont actuellement en cours d’importation. Pour rappel, le cannabis est interdit français. Un rapport sera alors rendu sous deux ans, avant une possible dépénalisation.