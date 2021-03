Carla Moreau : retournement de situation chez les Marseillais

Carla Moreau aurait dépensé une fortune en sorcellerie afin de cause du mal à ses amis Marseillais. Mais l’affaire pourrait prendre des proportions bien plus graves.

Mais que se passe-t-il chez nos amis les Marseillais ? Hier, le monde de la téléréalité était secoué par la divulgation de vidéos supposément enregistrées, montrant Carla Moreau en train de faire de la sorcellerie. Au cours de ce vaudou, la jeune maman semble s’en prendre à tout le monde : la famille Tanti, dont elle souhaite faire annuler le mariage, sa meilleure amie Maeva Ghennam voire même son propre mari Kevin Guedj, qu’elle souhaite dépasser en terme d’importance dans le programme. Mais tout cela est-il vrai ? Pour le moment, personne ne le sait, mais une chose semble acquise, Carla Moreau est très défendue dans cette histoire.

Ces vidéos, ces images ont été dévoilées par Marc Blata, une personnalité connue des réseaux sociaux. Pour beaucoup, ce dernier aurait travaillé de mèche avec certaines stars de téléréalité, comme Manon Marsault, afin de causer du tort à Carla Moreau, victime de harcèlement depuis quelques temps par ailleurs. Son passage chez TPMP, hier, a d’ailleurs confirmé les craintes de beaucoup d’internautes pour qui, ses explications étaient bien trop vagues. Reste que, bien évidemment, cela ne sont que des suppositions.

Ce qui semble sûr et certain, c’est que Kevin Guedj, le mari de Carla Moreau, aurait quitté Marseille afin de se rendre en direction de Dubaï, dans le but de confronter celles et ceux qui en voudraient à sa femme, persuadé que tout cela n’est que montage et fake news. Selon certains youtubeurs et instagrameurs, ce dernier aurait d’ailleurs réussi à faire en sorte que Manon Marsault soit arrêtée par la police, afin d’être entendue dans le cadre d’une affaire de diffamation et de harcèlement. Les prochaines heures devraient nous permettre d’en apprendre un peu plus sur ce drôle de dossier.