Comment Nostradamus a-t-il prédit notre fin ?

Nostradamus, savant Français, aurait réussi à prédire notre fin. Mais comment celle-ci pourrait-elle arriver ? Quels autres événements allons nous avoir à gérer ?

Nostradamus a-t-il prédit notre fin ? Dans un récent documentaire intitulé « Nostradamus : End of Days », des journalistes reviennent sur cet homme qui, comme il l’affirme, a su voir l’avenir. Certaines de ses prédictions se sont d’ailleurs avérées plus ou moins véridiques. On pense notamment aux attaques du 11 septembre, sur le World Trade Center ou encore la montée en puissance d’Adolf Hitler, jusqu’à son arrivée au pouvoir. Dans son livre « Les prophéties », sorti en 1555, ce dernier va d’ailleurs plus loin et dévoile 942 poèmes, qui nous mènent tout droit en 3797. Des prophéties qui, plus nous avançons, plus semblent sombrer dans le négatif.

C’est bien simple, aujourd’hui, ce qui semble nous attendre n’est autre tremblements de terre, montées des eaux, incendies, guerres nucléaires, astéroïdes et autres pandémies mondiales. Vous l’aurez compris, nous sommes pratiquement en plein dedans. L’un des plus gros bouleversements qui doit arriver ? Un tremblement de terre qui devrait toucher la Californie. La rivière Mississippi pourrait également être amenée à se séparer en deux. De même, il se pourrait qu’une activité volcanique d’ampleur débute du côté du parc Yellowstone. Une éruption solaire pourrait également avoir lieu.

Celle qui « devrait » nous détruire selon le savant fou français, interviendrait en 3797. Il se pourrait enfin qu’un dernier homme poussant le monde à la guerre, qu’un « antéchrist » responsable de la mort de millions de personnes, soit déjà sur Terre. Il pourrait d’ailleurs se révéler dans les 20 prochaines années ! Vous l’aurez compris, si tout venait à se réaliser, nous nous retrouverions dans une situation pour le moins inconfortable. Reste que plusieurs des hypothèses du savant Français ne ce sont jamais réalisées, ce qui nous laisse donc un peu de marge... Bien que tout ce qui touche au dérèglement climatique puisse réellement se passer !