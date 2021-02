Les protections périodiques, gratuites pour les étudiantes

En France, la ministre de l’Enseignement supérieur a confirmé que les protections périodiques seraient gratuites pour les étudiantes dès la rentrée prochaine.

Alors qu’elle est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines pour avoir « abandonné » les étudiants en cette période compliquée, la ministre de l’Enseignement supérieur a confirmé qu’à partir de septembre prochain, les protections menstruelles seront toutes offertes aux étudiantes. Une annonce qui intervient dans un cadre compliqué alors que les jeunes font de plus en plus face à une situation de précarité. Ainsi, au cours des prochaines semaines, les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires verront des distributeurs arrivés. 1.500 d’entre eux pourraient être implantés d’ici à la rentrée prochaine.

Des protections périodiques qui seront respectueuses de l’environnement, comme l’a expliqué la ministre Vidal. Une sortie qui démontre bien là, son changement de braqué après avoir suscité l’indignation concernant ses sorties au sujet de « l’islamo-gauchisme » en France. Pour beaucoup, la ministre a tout simplement abandonné les étudiants au profit de débats qui n’ont que peu d’intérêts en ces temps difficiles et compliqués pour ces milliers de jeunes qui sont obligés de se rendre au restos du coeur afin de survivre.

Ce n’est pas la seule mesure à laquelle les jeunes ont droit. En effet, dès janvier dernier, l’exécutif a annoncé l’arrivée de chèque psy, afin de permettre à ces derniers de se rendre chez un psychologue. De même, des repas à un euro ont été mis en place dans les restos U. Malheureusement, cela ne suffit pas pour les étudiants. L’Unef, le syndicat de ces derniers, réclame la mise en place d’un plan de 1.5 milliards d’euros ainsi que la hausse des bourses et autres APL pour les jeunes. Le gouvernement n’a, pour le moment, pas donné suite mais la gronde continue autour de la politique actuellement menée.