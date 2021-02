Gorilla Glue : elle se coiffe avec de la super-glue !

Aux USA, une jeune femme s’est malheureusement coiffée avec de la Gorilla Glue, une colle extra-puissante. Résultat ? Un buzz et une opération !

Une vidéo tout simplement incroyable. En effet, sur TikTok, Tessica Brown, une jeune américaine, a confié qu’elle s’était coiffée avec de la colle Gorilla Glue. Dans les faits, cette dernière ne disposait malheureusement pas de laque pour sa chevelure et a donc eu l’excellente idée de se coiffer avec une colle extra-puissante. Résultat ? Un véritable calvaire. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a avoué qu’elle s’était lavée les cheveux un nombre incalculable de fois depuis sa triste décision mais que, malheureusement, ses cheveux ne bougeait pas d’un poil. Très vite, la vidéo fait le buzz et tous les médias américains se penchent sur l’affaire.

Face à sa détresse, un chirurgien esthétique décide de lui venir en aide, gratuitement. Grâce à un mélange d’acétone, d’aloe vera et d’huile d’olive, il réussit finalement à lui retirer la colle des cheveux. Une opération longue de plusieurs heures à la suite de laquelle la jeune femme retrouvera finalement la joie d’avoir des cheveux normaux, même s’il faudra attendre que ces derniers repoussent. Une séquence qui a suscité de nombreuses moqueries mais également suspicions. Pour beaucoup, Tessica Brown a tout simplement fait ça pour la gloire.

Et il semblerait que sa petite entreprise ait fonctionné. Sur TikTok, la jeune femme a empilé les followers, étant aujourd’hui suivie par près de deux millions d’abonnés. Mais ce n’est pas tout. Les américains ayant le sens du business, la jeune femme a engagé du monde autour d’elle et propose même à la vente, du merchandising autour de sa mésaventure. Des t-shirts, des vêtements et autres goodies moquant sa situation, qui risquent de se vendre comme des petits pains auprès de ses nouveaux abonnés et autres fans.