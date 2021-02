Covid-19 : l’aide s’organise autour des étudiants

En France, l’entraide s’organise autour des étudiants en situation de précarité. Coiffeurs, autres étudiants et professionnels ont compris l’urgence de la situation.

Face à la précarité des étudiants en cette période franchement difficile, tout le monde s’organise. Ainsi, des coiffeurs ont décidé d’offrir leurs services aux étudiants qui n’ont pas les moyens de se faire ce petit plaisir. Giovanni Rizzelli, propriétaire de deux salons, a ainsi annoncé son intention de répondre aux besoins des jeunes qui en plus de ne pas avoir de sous à cause de la perte de leur emploi, sont enfermés et ne peuvent absolument rien faire de leur journée puisque les facultés sont fermées (même si elles rouvrent un à deux jours par semaine désormais). Une démarche loin d’être suffisante pour ces derniers, qui se retrouvent dans un embarras total.

« C’est sans rendez-vous. Les jeunes dans le besoin doivent simplement présenter une carte d’étudiant et associative. Je suis sur place dès 7 heures. » explique Giovanni, ajoutant « Cela fait plus de trente ans que je fais ce métier, je ne suis plus à 2 ou 3 heures supp’ près. On rend les gens beaux, c’est extraordinaire ». Depuis ? Plusieurs coiffeurs ont décidé de suivre sa démarche. Aujourd’hui, ils sont plusieurs à vouloir agir en faveur des jeunes et de plus en plus de salons tendent la main à ces derniers.

Mais ce n’est pas tout. Du côté d’Amiens, des élèves d’un CAP Assistance technique ont décidé de mettre la main à la patte. Une trentaine s’est donc affairée en cuisine afin de travailler sur des petits plats pour leurs collègues qui, comme eux, connaissent la galère. Un beau geste qui pourrait pousser une fois de plus, des dizaines de jeunes et moins jeunes vivant dans une situation plus confortable, à proposer leur aide. La résistance s’organise donc autour des étudiants, qui peuvent compter sur de plus en plus de soutiens !