Espace : un signe de vie extraterrestre découvert en 2017 ?

Un signe de vie extraterrestre a-t-il été découvert en 2017 ? C’est en tout cas ce que pense l’astrophysicien Avi Loeb, directeur du département d’astronomie d’Harvard.

Avons-nous été frôlés par des extra-terrestres ? La question peut faire sourire, pour autant, Avi Loeb, astrophysicien semble en être persuadé. Pour lui, le monde a été témoin du passage d’un « bolide » extra-terrestre, en 2017. Hier, jeudi 28 janvier, ce dernier a défendu son hypothèse dans un essai qu’il a publié aux éditions Le Seuil. Un illuminé ? Loin de là. En effet, Avi Loeb n’est autre que le directeur du département d’astronomie d’Harvard. Cela vous classe donc le personnage. Cet objet spatial, non-identifié a été observé par le télescope Pan-STARRS1 à Hawaï. En forme de cigare, il mesurait 400 mètres de long, pour 40 de large. Doté d’une vitesse assez élevée, cet OVNI a toutefois été considéré par l’Agence spatiale européenne comme étant comète éjectée d’un autre système stellaire.

Une hypothèse qui n’a pas du tout convaincu Avi Loeb. En effet, cette explication ne prendrait pas tout en compte, notamment le fait que cet objet ait laissé derrière lui, une traînée de gaz ou de poussière, de même que sa drôle de forme. Pour la revue Astrophysical Journal Letters, Loeb a donc estimé que cet objet pourrait être un objet directement propulsé par une civilisation autre que la nôtre. Une publication moquée, critiquée, mais qui ouvre le débat. « Quoi que l’on finisse par conclure au sujet de Oumuamua (le nom de l’objet), force est de constater qu’il a été, et demeure, une anomalie en soi ».

Dans son ouvrage, Avi Loeb défend donc son idée, sa théorie et étudie la question clé de notre histoire : sommes-nous les seuls de notre univers ? Pour lui, la question est clairement non. Il plaide d’ailleurs en faveur de missions centrées sur ce sujet, estimant à ce titre qu’il faut élargir le champ des recherches. La NASA elle, enquêtera dans les mois à venir sur une vie microbienne sur Mars. Le 18 février, atterrira le robot de la mission Perseverance. Une mission qui pourrait nous aider à en apprendre plus sur la question.