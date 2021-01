Le rituel beauté : pour un bien-être optimal !

Les femmes, mais aussi quelques hommes, ont leur rituel beauté. Pour ceux qui sont les plus préoccupés par le sujet, il peut même se produire à deux moments de la journée, soit matin et soir. Ils différent selon les besoins de chacun, mais en général, ils comprennent des soins de beauté capillaires et d’autres pour le visage. Quels sont donc les gestes et produits qui en font généralement partie ? En voici une réponse générale.

Le rituel : ancré dans notre culture

Pour certains (surtout chez les hommes), le rituel matinal consiste à se lever, se laver le visage avant d’enfiler ses vêtements, suivi d’une tasse de café, le tout compléter avant de se diriger vers le lieu de travail. Pour d’autres, le rituel matinal comporte aussi une partie beauté, qui peut prendre plus ou moins de temps, selon les gestes qu’elle implique.

Le rituel beauté est tellement ancré dans la culture, qu’il se transmet souvent d’une génération à l’autre. Il existe même des lignes cosmétiques qui sont créées, afin de prendre soin entièrement d’une ou plusieurs parties du corps, tel que les gammes de Rituals.

Le rituel cheveux

Celui du matin et celui du soir sont généralement très différents l’un de l’autre. Selon les jours, il peut commencer par un shampoing, suivi d’un conditionneur. Ensuite, ce sera la mise en forme, avec ou sans sèche-cheveux. Bien que la grande majorité adopte une coiffure unique, certaines femmes préfèrent changer de look, selon leurs envies, en utilisant, élastique, peignes ou barrettes.

Les traitements plus poussés, faisant partie du rituel cheveux, ont normalement lieu en soirée ou le week-end. Ils ne font pas partie des rituels journaliers, mais plutôt occasionnels. Ils servent à nourrir les cheveux par l’usage de masques et autres soins.

Le rituel visage

De manière générale, le rituel visage est plus complexe que celui pour les cheveux. Il est aussi fréquemment effectué deux fois par jour, tous les jours. Il existe des soins visage qui sont spécialement créés pour le jour et d’autres pour la nuit. Les premiers servent à protéger la peau des différents types de pollutions et autres éléments qui peuvent l’agresser, tel que le soleil. Les produits utilisés le soir, servent eux à nourrir et régénérer la peau, pendant que l’utilisateur sommeille.

À cela s’ajoute, pour un grand nombre de femmes, la session maquillage. Selon les envies, celle-ci peut durer de nombreuses minutes, lorsqu’elles impliquent le contour des yeux, les joues et les lèvres. Le soir venu, elles doivent procéder au nettoyage du visage, avant d’utiliser les soins beauté de nuit.

Et vous, quel est votre rituel beauté ?