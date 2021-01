Facebook : 533 millions de numéros hackés par un pirate

Un pirate a réussi à récupérer pas moins de 533 millions de numéros de téléphone en exploitant une faille Facebook. Ces derniers sont revendus à 20 euros.

Une faille Facebook qui risque de faire jaser. En effet, selon la presse spécialisée, un pirate aurait réussi à récupérer près de 533 millions de numéros de téléphone, qu’il a remis en vente sur le net ! C’est sur Telegram que ce dernier a annoncé la nouvelle. Les informations personnelles sont actuellement masquées mais peuvent être défloutées si elles sont rachetées. Selon une enquête Motherboard, 19 pays seraient actuellement concernés par cette improbable fuite. USA, Australie, Canada ou Royaume-Uni, les plus grands pays anglophones risquent de se fâcher d’autant que cette fuite est due à une erreur de la part du réseau social Facebook.

En effet, le hackeur a profité d’une faille de sécurité pour pirater les informations personnelles de millions d’individus. Celle-ci a depuis, été corrigée par l’entreprise, qui a pu colmater la brèche. Si bon nombre de ces numéros sont anciens et certains ne sont plus utilisés, cette affaire démontre une nouvelle fois les risques liés à l’utilisation d’outils digitaux et des réseaux sociaux. Selon certains experts, comme Alon Gal, co-fondateur de Hudson Rock, une agence spécialisée en cybersécurité, le vol des données favorise le pishing.

« Le piratage et la commercialisation des données mettent gravement à mal la confidentialité et seront certainement utilisés pour du <phishing via SMS et d’autres activités frauduleuses par des personnes mal intentionnées », a-t-il ainsi expliqué, invitant Facebook à contacter l’ensemble des utilisateurs et internautes concernés afin de les prévenir. Le pirate, lui, risque de s’en mettre plein les poches. En effet, afin d’obtenir un numéro de téléphone, il faut acheter le numéro à 20 dollars. Des jetons virtuels sont mis en place afin de faciliter et rendre la transaction intraçable. Le tarif, lui, est dégressif. Pour 5.000 dollars, il est possible d’obtenir 10.000 jetons soit possiblement tout autant de numéro.