Covid-19 : la France fonce bien vers un reconfinement

Cette fois-ci, cela semble clair : la France fonce bel et bien vers un troisième reconfinement, laissant ainsi craindre le pire. Quel forme ce dernier prendra-t-il ?

La France se dirige tout droit vers un troisième confinement. En effet, tout le monde semble avoir assimilé la chose et l’annonce de l’exécutif ne serait plus qu’une question de jours. Mais quand ? Certains affirmant que le gouvernement pourrait nous confiner dès ce weekend quand d’autres estiment que tout cela serait possible la première semaine de février. Seule certitude : nous allons y avoir le droit. Face aux variantes, le gouvernement a effectivement pris la décision de réagir et devrait donc durcir le ton dans les jours à venir alors que le nombre de cas positifs, chaque jour, oscille entre 20 et 30.000.

Ce dimanche, Olivier Véran a été assez clair. « J’attends d’abord d’être fixé sur les effets du couvre-feu. On le sera la semaine prochaine. Si ça ne baisse pas, si les variantes commencent à se diffuser partout, alors on prendra des mesures supplémentaires, évidemment. Et cela s’appelle le confinement » a-t-il lancé alors que les experts appellent de tous les vœux à un reconfinement, au moins comme le second qui est survenu en France il y a quelques semaines. Un confinement léger, qui pourrait se durcir si le variant anglais et sud-africain venait à gagner en importance.

Le JDD lui, a affirmé hier que le président de la République Emmanuel Macron envisagerait bel et bien de prendre la parole ce mercredi. Il annoncerait un reconfinement avec ouverture des écoles, interdiction de se déplacer et enfin, le retour des attestations à directement télécharger sur l’application Tous Anti-Covid. Une affirmation mollement démentie par le gouvernement. « Il n’y a pas de décision prise, et les prochains jours seront décisifs, mais par principe, tous les scenarii sont sur la table » a ainsi lancé Gabriel Attal, porte-parole de l’exécutif.