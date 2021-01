Covid-19 : que va faire la France face à la pandémie ?

En France, la situation face au covid-19 inquiète. Mais qu’en est-il des autres pays et notamment en Chine, pays berceau de la pandémie ?

Le Covid-19 continue de frapper le monde entier. En effet, selon une récente étude, le variant britannique serait présent sur pas moins de 50 pays. Le variant sud-africain lui, le serait sur près d’une vingtaine d’États à ce jour. En Europe, la situation est à nouveau critique puisque de nombreuses nations sont actuellement reconfinées, comme l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre ou encore le Portugal. Bref, malgré ses 20.000 cas quotidiens, la France semble faire office de bon élève. Une situation surprenante quand on sait que nous avons été relativement touchés il y a quelques semaines. Le récent confinement et le couvre-feu semblent donc porter leurs fruits, toute proportion gardée, bien entendu.

Mais tout n’est pas tout rose pour autant et le gouvernement étudie trois pistes afin de renforcer les mesures : un reconfinement global, qui semble totalement écarté, un couvre-feu à 18h plus un confinement le weekend ou un simple couvre-feu dès 18 heures et de nouvelles mesures à l’école, afin de bloquer le virus. Pour le moment, difficile de savoir ce qui ressortira, mais il apparaît clair que l’exécutif souhaite absolument tout faire afin d’empêcher une nouveau reconfinement général et de taille. Pour autant, la présence du variant Britannique inquiète au plus haut point et la prudence est bien évidemment de mise.

Du côté de la Chine, l’OMS a reçu l’autorisation de se rendre sur place et une enquête sera ouverte à Wuhan afin de déterminer les raisons liées à l’arrivée de la maladie. Sur place, le pays a d’ailleurs confirmé son premier mort de la maladie du covid-19 depuis près de … Huit mois. Un chiffre qui porte le bilan officiel à 4.635 décès. Sur place, la vie a repris son cours et tout le monde profite pleinement des restaurants, des terrasses et des boîtes de nuit. Une vie qui ressemble étrangement à celle que nous pouvions avoir avant.