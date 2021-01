Afida Turner retire sa candidature aux présidentielles 2022

Afida Turner ne sera finalement pas candidate aux prochaines élections présidentielles française, étant dégoûtée de la politique suite à la déplace de Trump.

Elle nourrissait de grandes ambitions. Malheureusement pour elle (et probablement heureusement pour nous), elle a décidé de se retirer de la course. En effet, il y a quelques mois, Afida Turner confirmait vouloir briguer un mandat aux prochaines présidentielles, fustigeant la politique menée par l’exécutif. Si nous ne donnions pas cher de sa victoire, celle-ci semblait vouloir faire changer les codes. Mais l’élection américaine est passée par là. En effet, alors qu’il pensait gagner Trump a perdu et assure que les élections lui ont été volées. Une situation qui a d’ailleurs dégénéré, avec l’invasion du capitole il y a quelques jours qui pourrait d’ailleurs donner lieu à l’éviction du président américain par le Congrès américain. Une situation qui l’aurait d’ailleurs dégoûtée de la politique.

« Dear fans, dear Français. Je vous annonce ma candidature à la présidentielle afin de remédier aux problèmes des Gilets Jaunes ett de surcroît à cette police violente » avait-elle écrit sur ses réseaux sociaux avant de finalement changer son fusil d’épaule. « Suite aux élections volées de Donald Trump. J’ai donc décidé de ne plus me présenter à la présidentielle : étant désormais dégoûtée de la politique ». Une décision qui intervient également quelques semaines après celle de Bigard qui souhaitait se présenter avant de finalement reculer.

Afida Turner s’est fait connaître dans le Loft Story présenté à l’époque par Benjamin Castaldi. Ancienne de la téléréalité, celle-ci prend ensuite beaucoup de recul avant de faire parler pour de nombreuses frasques. Entre apparitions ratées dans des séries américaines, vidéos improbables de sa vie aux États-Unis ou exposition de son anatomie, cette dernière n’a rien laissé au hasard et sait manifestement entretenir le buzz. Après son dernier gros coup, celui des présidentielles, tout le monde se demande d’ailleurs ce qu’elle pourrait bien nous réserver !