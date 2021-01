WhatsApp impose un ultimatum à ses utilisateurs

WhatsApp souhaite désormais avoir accès à absolument toutes vos données. Un ultimatum a même été imposé par Facebook à ses utilisateurs.

Bientôt un « WhatsApp Gate » ? En effet, depuis quelques heures, les internautes fustigent la nouvelle décision de Facebook, qui oblige les internautes à renouveler les conditions d’utilisation de l’application d’ici au 8 février prochain. Problème ? Afin de continuer à utiliser ce service, l’ensemble des utilisateurs va devoir accepter de partager ses données personnelles avec Facebook et l’ensemble de ses offres (Instagram, Messenger). Une information plus tard confirmée par Phonandroid. Il se pourrait d’ailleurs que vous ayez déjà reçu une notification stipulant de l’arrivée de ce changement.

Selon Facebook, ces modifications sont plus avantageuses, notamment en ce qui concerne la sécurité et l’intégrité des opérateurs. Pour autant, il apparaît clair que cette modification ait en fait été annoncée dans un simple intérêt commercial. La raison ? Avoir accès à de nouvelles données permettrait à Facebook de toujours mieux vous cibler, de personnaliser ses offres commerciales et ses services. Pour autant, c’est bien la façon d’agir qui déplaît puisque WhatsApp transmettra absolument toutes vos données ! Voilà qui pourrait également relancer le débat sur la mainmise de Facebook sur ses utilisateurs et leurs données. Depuis plusieurs mois, le réseau social géré par Mark Zuckerberg est effectivement pointé du doigt.

On se souvient notamment du scandale lié à la Cambridge Analytica et l’utilisation de millions de données utilisateurs à des fins politiques et commerciales. Ici, votre numéro de téléphone, votre nom, votre photo de profil, votre statut, vos contacts, vos données de transactions ou encore votre adresse IP seront envoyés de WhatsApp à Facebook. Un changement important quand on sait que WhatsApp laissait le choix à ses utilisateurs. Résultat, il se pourrait que l’application soit rapidement boudée. Montrée comme étant, l’une des applications modèle en ce qui concerne la protection des utilisateurs, de plus en plus d’individus pourraient décider d’opter pour des applications plus respectueuses, comme Signal ou Telegram.