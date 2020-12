Bitcoin, dôme en verre : Elon Musk parle de la planète Mars

Pour Elon Musk, la vie sur Mars sera possible grâce au bitcoin ainsi qu’à la création d’une base autosuffisante. L’objectif ? 2050 !

Selon Elon Musk, la prochaine économie, celle qui devrait se faire sur la planète Mars, sera basée sur les cryptomonnaies. Le fondateur de SpaceX et Tesla a par la même occasion confirmé qu’il envisageait de coloniser la planète rouge dans les années à venir. Selon lui, les gens seront en mesure d’y vivre d’ici à 2050. Reste que de premiers trajets pourraient avoir lieu. Elon Musk parie qu’il faudra entre 4 et 6 ans avant de pouvoir envoyer un astronaute sur cette planète bien loin de notre bonne vieille Terre. Preuve que son projet est réel, ce dernier réfléchit d’ores et déjà à la façon dont les gens pourraient y vivre, commercer

Tout a ainsi débuté lorsque Lex Friedman, chercheur en intelligence artificielle a affirmé sur son compte Twitter que la vie sur Mars fonctionnera à l’aide de la cryptomonnaie. Un autre individu a alors relancé le sujet, tweetant simplement « Marscoin », poussant par la même occasion Elon Musk à réagir d’un simple « Oui ». D’autres ont expliqué que le Dogecoin devait être la monnaie principale, après qu’Elon Musk ait modifié sa biographie Twitter, pour « Ancien CEO de Dogecoin ».

De manière un peu plus sérieuse, Elon Musk a continué de partager sa vision des choses, expliquant qu’il ne voyait pas comment le monde pouvait ne pas aller sur Mars dans les années à venir. Selon lui, ces derniers vivront dans un premier temps sous d’immenses dômes de verre avant de transformer le terrain. S’il estime que transformer la terre sera long au point que nous ne le voyons pas, la base sur place pourrait continuer à aller en ce sens jusqu’à ce que la situation soit réglée. Cependant, il a confirmé que cela ne sera pas sans risque. Pour réussir, il faut que la base fondée sur place soit autosuffisante.