Tomy et ses Saint-Jacques déchaînent les passions

En France, un reportage diffusé sur France 2 a suscité l’émoi. La raison ? Tomy, un pêcheur à la main, a fait le buzz grâce à sa carrure.

En l’espace de quelques heures, un reportage diffusé par France 2, sur la coquille Saint-Jacques, a suscité l’admiration de nombreuses françaises. En effet, les caméras suivaient un certain Tomy. Ce dernier pêche les Saint-Jacques directement à la main, du côté de Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Mais le succès a été bien plus important que tout ce qui était prévu. En effet, en quelques heures, le sujet a été regardé plus de 360.000 fois, suscitant un réel intérêt. La raison ? Non pas les coquilles, mais bel et bien l’improbable carrure de Tomy.

« Il est huit heures du matin, il fait huit degrés dehors et vous êtes torse nu, vous ? », interroge le journaliste, curieux.« Ah oui, mais les bras dans l’eau jusqu’aux épaules, on n’a pas trop le choix » explique simplement Tomy, qui porte toutefois une combinaison de plongée. Pourquoi ne pas l’avoir gardé ? Une question à laquelle nous n’aurons probablement jamais la réponse. Mais le quotidien de Tomy lui, est bien difficile. En bateau, le retour est parfois très compliqué, notamment à cause des pluies glaciales. Celles-ci donneraient d’ailleurs, « une certaine immunité au froid ».

Dans tous les cas, le message est passé et la pêche durable a regagné en intérêt. En effet, la technique de la pêche de Saint-Jacques à la main évite de capturer les plus petites coquilles et de draguer les fonds. Récemment, Philippe Orveillon, patron d’une petite entreprise de pêche à la main affirmait d’ailleurs, « C’est avant tout une question d’éthique. Je ne pense pas que la pêche à la drague soit la plus adaptée pour l’environnement, même si la profession a fait beaucoup d’efforts ». Une pêche respectueuse de l’environnement donc, qui a eu hier, un sacré coup de projecteur. Reste maintenant à définir si oui ou non, cela sera suivi d’effets et ça, c’est tout de même mons sur me^me si 24h après, Tomy est toujours en top tweet.