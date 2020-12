Loto : ce que ce français va faire avec 200 millions d’euros

En France, un homme a remporté 200 millions d’euros à l’EuroMillion. Pour autant, pas question de faire n’importe quoi avec cet argent !

Il y a des jours, comme ça, où tout semble vous sourire. C’est ce qu’a dû se dire cet homme, un Français à la retraite, qui a remporté le 11 décembre dernier, pas moins de 200 millions d’euros à l’EuroMillion. Un chiffre qui fait tourner la tête, qui s’impose comme étant le plus gros gain jamais remporté sur notre territoire, voire même comme étant l’un des plus gros gains au monde. De quoi égayer les fêtes de fin d’année même s’il semble acquis que l’heureux gagnant, qui a décidé de garder l’anonymat pour des raisons bien évidentes, même s’il a décidé de ne pas faire n’importe quoi avec ces millions sur son compte.

Bien entendu, l’individu souhaite se faire plaisir. Il envisage ainsi de s’offrir une nouvelle voiture, mais également de payer des travaux pour finir sa maison. Enfin, celui-ci a confié qu’il envisageait d’aider ses proches qui sont actuellement dans le besoin. Le covid-19 a été très compliqué et certains membres de sa famille, certains de ses amis se retrouvent désormais dans une situation véritablement compliquée. Mais ce n’est pas tout, loin de là même, puisque ce dernier a confié qu’il pourrait bien ouvrir sa propre fondation.

Une fondation dans laquelle il injecterait potentiellement, des millions d’euros. Mais pour en venir en aide à qui ? Le retraité pense surtout à aider les soignants et les hôpitaux. Très sensible aux questions de Santé publique, celui-ci pourrait ainsi décider d’aller de l’avant et mettre une partie de sa fortune, au service des autres. « Quand l’argent tombe du ciel, il faut en faire quelque chose et aider ceux qui n’ont pas autant de chance. Sinon ça n’a pas de sens » a-t-il ajouté, afin d’expliquer son choix. Une nouvelle qui ne manque pas de susciter l’admiration, surtout au cours de cette période loin d’être agréable.