PSG : les joueurs quittent le stade après un incident raciste

Les joueurs du PSG et de l’Istanbul Basaksehir ont décidé de quitter la pelouse du Parc des Princes après qu’un arbitre ait tenu des propos racistes.

Mardi soir, devait avoir lieu la rencontre opposant le PSG aux joueurs turcs de l’Istanbul Basaksehir. Une rencontre au cours de laquelle les joueurs du Paris Saint-Germain devaient se qualifier pour la suite de la compétition en Champion’s League. Pour autant, s’ils sont bel et bien qualifiés au profit d’une défaite des joueurs de Manchester United, qui seront reversés en Ligue Europa, les joueurs de la capitale ne savent pas encore s’ils finiront premier ou second de leur groupe. La raison ? Leur match a été stoppé à la 14e minute à cause d’un incident absolument incroyable. Le quatrième arbitre de la rencontre, monsieur Coltescu, aurait tenu des propos racistes à l’encontre de Pierre Webo, coach assistant de l’équipe turque.

Emanuel Rosu, journaliste roumain, a décidé de se pencher sur le sujet et a réécouté les bandes passantes. Selon lui, il ne fait ainsi aucun doute que le 4ème arbitre ait utilisé un terme raciste. En discussion avec l’arbitre central Ovidiu Hategan, ce dernier dit « negru », dont la traduction litterale est « noir ». Mais ce qui choque c’est bien la façon dont est utilisé ce terme. « Le noir là-bas, va voir qui il est », aurait lancé Coltescu, avant de répéter « Le noir là-bas, ce n’est pas possible de se comporter comme ça. » Problème, Pierre Webo a bien entendu ce qui a été dit sur lui.

Très vite, le match se stoppe. Les joueurs se regroupent et Demba Ba, attaquant d’Istanbul, s’explique face à l’arbitre. Ce dernier lui affirme qu’en parlant d’un homme blanc, il n’aurait jamais précisé sa couleur. S’ensuit une cacophonie qui se conclut par le retour des joueurs aux vestiaires. L’UEFA tente de faire reprendre le match à 22h, en plaçant le 4eme arbitre dans le camion de la VAR, mais rien n’y fait, personne n’est décidé à jouer. Finalement, les joueurs stambouliotes quittent le Parc des Princes, suivis quelques minutes après, par ceux du PSG. Le match, lui, est prévu pour ce mercredi, à 19h. Aura-t-il lieu ? Dans tous les cas, cet événement fera date dans l’histoire du football.