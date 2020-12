Covid-19 : pas de déconfinement le 15 décembre prochain ?

En France, les chiffres liés à la covid-19 ne sont pas très bons, laissant craindre le pire en ce qui concerne le déconfinement prévu au 15 décembre prochain.

En France, le gouvernement semble ne toujours pas savoir sur quel pied danser. En effet, d’ici au 15 décembre, l’exécutif espère retomber à environ 5.000 cas positifs à la covid-19, par jour. Pour autant, les dernières données ne sont pas très emballantes. Si, hier, nous avons flirté avec les 4.000 cas, les récentes données tournent plutôt autour des 12/13.000 cas par jour. « Le 15 décembre, si nous sommes bien arrivés autour des 5.000 contaminations par jour et environ 2.500 à 3.000 personnes en réanimation, (…) alors le confinement pourra être levé » expliquait ainsi Emmanuel Macron au cours de son allocution télévisuelle tenue il y a quelques semaines. Mais voilà, la donne a changé et le déconfinement prévu pour le 15 décembre pourrait ne ressembler en rien à ce à quoi nous nous attendions.

« Nous sommes encore loin de l’objectif », a reconnu Jérôme Salomon, président de l’Agence de Santé. Mais alors, que va-t-il se passer ? Pour le moment, l’exécutif garde le cap. Mais selon certaines informations, de nouvelles règles pourraient entrer en jeu. Ainsi, à partir du 15, le monde de la culture pourrait ne pas rouvrir ses portes. Le confinement pourrait rester de mise, à moins qu’un couvre-feu ne soit imposé à partir de 17 heures (l’heure la plus avancée). Enfin, les fêtes de Noël pourraient être confirmées, mais les soirées du Nouvel an pourraient être… Interdites !

La peur d’une troisième vague se fait également craindre. Aux USA, les chiffres sont catastrophiques. Fin novembre, des millions de personnes se sont ainsi réunies pour Thanksgiving, laissant ainsi craindre le pire en ce qui concerne la France. De même, les températures favorisent un renforcement et une meilleure circulation du virus. La covid-19 semble aimer les basses températures. La preuve avec ce second confinement auquel les Français ont dû faire face. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs pour le gouvernement et les citoyens.