Polyamoureux : ils souhaitent des enfants, en même temps !

Polyamoureux, ces trois personnes espèrent avoir des enfants, au même moment. Une situation insolite, qu’ils ont tenu à expliquer dans leur vidéo YouTube !

Polyamoureux, Jimmy Silva, 36 ans, espère faire en sorte que ses deux compagnes tombent enceinte, au même moment. En effet, ce dernier est en couple avec ChaCha, 32 ans, depuis très longtemps, mais également avec Summer, une jeune femme de 26 ans. Le trio espère faire en sorte que les deux femmes tombent enceinte au même moment, afin que toutes puissent profiter de la maternité, ensemble. Cette décision a été mûrement réfléchie. Sur YouTube, après leur mariage, le trouple s’est filmé et c’est finalement Summer qui a lancé cette idée, demandant tout simplement s’ils songeaient à faire des enfants. Jimmy et ChaCha ont alors répondu par l’affirmative. Summer n’a pas manqué de réagir, lançant « Oh mon dieu, c’est dingue ». Jimmy a alors répondu, « Je veux qu’elles tombent enceinte, au même moment. C’est beaucoup de travail pour moi, mais quelqu’un doit le faire ! ».

Jimmy est directeur marketing au sein d’une entreprise. Il a rencontré ChaCha en 2009. Le couple rencontre alors Summer en 2012. Les deux en tombent amoureux et c’est au mois de décembre 2012, que tous décident d’entrer dans une relation polyamoureuse. Leur relation devient toujours plus sérieuse en 2018, lorsque ChaCha et Summer évoquent la possibilité d’avoir des enfants tous ensemble. En 2019, Jimmy a alors proposé à ses deux compagnes de l’épouser. Une cérémonie traditionnelle, qui s’est tenue au mois de décembre 2019. Pour l’occasion, les familles de Summer et ChaCha se sont données rendez-vous, mais celle de Jimmy n’était pas présente. Ses proches ont d’ailleurs menacé de le renier. « ChaCha et moi (Summer), nous n’avons pas laissé Jimmy voir nos robes de mariées. Ça rendu la cérémonie très spéciale. » La suite ? Outre le fait d’avoir des enfants, les trois espèrent qu’une nouvelle femme pourrait bientôt les rejoindre. Reste à trouver une personne qui sera prête à accepter l’expérience que représente ce drôle de mode vie.