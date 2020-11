Covid-19 : on a trouvé le pire masque à porter !

En Angleterre, un homme a créé un masque de protection contre le covid-19, qui ressemble à une paire de testicules. Le succès a été au rendez-vous.

On a trouvé le pire masque de protection. En effet, en Angleterre, un homme a eu la drôle d’idée de travailler sur des masques ressemblant à des testicules. Sa création a d’ailleurs pris le nom de « BallBag Mask ». Inutile de vous dire, qu’Outre-Manche, le succès commercial est indéniable. Vendus pour 33 euros, ces masques s’arrachent comme des petits pains. Le créateur de ces masques, un certain Billy, vit du côté de Blackpool. S’il reconnaît volontiers que sa création est ridicule, ce dernier insiste toutefois sur le fait que ses masques sont de véritables masques de protection et empêchent les particules de passer. De quoi se protéger du covid-19, tout en ayant l’air intelligent. De plus, les masques sont créés à partir d’un silicone qui n’est pas dangereux pour la peau. La couleur peut d’ailleurs être modifiée afin qu’elle match avec le ton de votre peau.

Ses premiers stocks du BallBag Mask se sont écoulés en quelques heures seulement. Un masque qu’il a eu l’idée de créer en travaillant à l’organisation de l’enterrement de vie de garçon de son meilleur ami. Ses proches étaient tellement surpris qu’il a décidé d’en faire un business pour le moment lucratif. « J’ai récemment organisé l’enterrement de vie de jeune garçon de mon meilleur ami et le masque que je lui ai créé a été un véritable succès ». Dans les faits, Billy ne souhaitait pas que son ami s’habille de manière classique, résultat, il a longuement réfléchi à la façon dont tous pourraient s’amuser.

« J’ai de l’expérience dans le maquillage et la création de prothèse » a-t-il expliqué, ajoutant qu’après quelques tentatives, il a finalement réussi à trouver la forme qui lui convenait le mieux. Une manière de rendre cette période de pandémie un peu moins stressante alors que plus de 60 millions de personnes ont officiellement été infectées dans le monde dont plus de deux millions en France. Sur le territoire, plus de 50.000 décès ont été enregistrés, contre 1.4 millions à travers le reste du monde. Fort heureusement, de premiers vaccins sont sur le point d’arriver, permettant ainsi d’entrevoir une possible sortie de crise.