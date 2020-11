Maeva Ghennam : violemment agressée à l’arme blanche !

À Marseille, Maeva a été violemment agressée. Sur les réseaux sociaux, elle a raconté sa terrible mésaventure et avoue avoir énormément de mal à s’en remettre.

Les temps sont durs pour Maeva Ghennam. Après avoir été cambriolée directement dans sa voiture, la jeune star des Marseillais a accepté de revenir sur une agression qui a eu lieu quelque temps avant. En effet, Maeva a enchaîné et a été victime d’un premier cambriolage alors même qu’elle était en train de rentrer chez elle. La situation a d’ailleurs failli tourner au drame. Sur les réseaux sociaux, instagram en tête, Maeva a d’ailleurs assuré que les assaillants l’ont attaqué à l’aide d’une arme blanche et que sans coopération, elle aurait très bien pu se faire tuer.

Tout a en fait débuté alors qu’elle ouvrait son portail. Après étude des caméras de vidéo-surveillance, il s’est avéré que les individus étaient trois. Ils étaient arrivés environ trente minutes avant que Maeva ne se fasse voir. Deux d’entre eux sont sortis de la voiture et un troisième est resté afin de les attendre. Lorsque les deux agresseurs sont revenus, le troisième a rapidement démarré et tous sont partis en quelques secondes. « Ils m’ont mis un couteau sous la gorge, ils m’ont pris par les cheveux, ils m’ont balayée par terre (…) J’ai cru que j’allais mourir, qu’ils allaient me tuer. » a confirmé Maeva, toujours sous le choc.

Si physiquement, la star de téléréalité se remet peu à peu de cette agression, psychologiquement, c’est autre chose. « Ce que j’ai vécu ça fait peur, c’est traumatisant, j’en fais des cauchemars ! (…) J’étais seule et je n’ai pas pu me défendre. (…) Aujourd’hui psychologiquement je ne vais pas bien. J’ai peur d’être seule. J’en ai pleuré, j’en ai eu la haine. » a-t-elle ainsi expliqué. Le choc est donc dur à encaisser et Maeva pourrait bien être amenée à prendre de lourdes décisions. De là à quitter Marseille ? Tous ses amis se trouvent du côté de Dubaï.