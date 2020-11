Covid-19 : le vaccin Pfizer, pour cette fin d’année ?

Le vaccin Pfizer, contre le covid-19, pourrait être déployé d’ici à la fin de l’année. Une bonne nouvelle en vue de la lutte contre la pandémie ?

Sommes-nous bientôt tirés d’affaire ? Pour le moment, il est difficile de répondre à cette question. Or, il semble être acquis que le monde de la santé et de la recherche avance de concert, afin de trouver rapidement un remède, contre le covid-19. Il y a quelques jours, l’Allemand Pfizer a pour sa part confirmé un vaccin fonctionnel à près de 90%. Si tout se passe bien, le géant pharmaceutique pourrait même délivrer les premières doses d’ici à la fin de l’année. Une excellente nouvelle, qui permettrait au monde de terminer l’année sur une note positive et envisager un retour à la normale pour 2021.

Ugur Sahin, directeur général de la société allemande BioNTech, qui a travaillé avec Pfizer sur le vaccin, a confirmé que l’hiver prochain pourrait être plus agréable. Interrogé par la BBC, ce dernier a expliqué, « Si tout continue à bien se passer, nous commencerons à délivrer le vaccin à la fin de cette année». Notre but est de délivrer plus de 300 millions de doses de vaccin jusqu’à avril l’année prochaine, ce qui nous permettrait de commencer à avoir un impact» contre le virus. L’impact le plus important aura lieu jusqu’à l’été. L’été nous aidera de toute manière parce que le taux d’infection baissera». En effet, l’été, la chaleur a raison du virus et ralentit sa progression, nous pouvons donc imaginer une seconde série d’opérations de vaccination à cette période de l’année.

Dans tous les cas, il va falloir que les citoyens du monde entier se manifestent et fassent preuve de civisme, s’ils souhaitent enrayer l’épidémie. « Ce qui est absolument essentiel, c’est que nous ayons un taux de vaccination important avant l’automne/hiver l’année prochaine ». S’il est confiant quant à la capacité des centres de vaccinations de pouvoir répondre à la demande, Sahin émet le doux rêve de voir le monde revenir à la normale d’ici l’hiver prochain. Encore une année compliquée à tenir avant que les choses ne se tassent ?