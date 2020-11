Cigarette électronique : le vapotage pourrait préserver plusieurs millions d’années de vie

En Allemagne, selon des professionnels de santé, l’un des moyens de lutter contre le cancer consiste à mieux informer la population sur la réduction des risques liés au vapotage. Ces professionnels de santé ont rédigé un document et l’ont transmis à la Commission européenne dans le but de rappeler, notamment, que le vapotage pourrait préserver plusieurs millions d’années de vie.

Les professionnels de santé allemands souhaitent informer sur les bienfaits du vapotage

Les professionnels de santé en Allemagne souhaitent inclure la réduction des risques tabagiques dans le plan de lutte européen contre le cancer. Selon eux, l’un des moyens de lutter contre le cancer serait de mieux informer la population sur la réduction des risques que peut offrir le vapotage.

Dans le but d’inclure la réduction des risques tabagiques dans le prochain plan européen de lutte contre le cancer, qui est prévu pour la fin de cette année, les professionnels allemands ont rédigé et transmis un document à la Commission européenne. Ce document a pour objectif de prouver leur position en rappelant plusieurs faits concernant le vapotage.

Il est vrai que plusieurs études portant sur le vapotage ont permis de montrer que si tous les fumeurs optaient pour le vapotage, cela pourrait préserver plusieurs millions d’années de vie dans les décennies à venir. D’autant plus que face à l’essor de ce phénomène, il est de plus en plus facile de trouver une cigarette électronique, du e-liquide ou encore un accessoire pour cigarette électronique grâce à l’évolution des boutiques spécialisées.

Les notions clés du document transmis à la Commission européenne

Afin de faire valoir leur position, les professionnels de la santé allemands ont rédigé puis transmis un document à la Commission européenne afin de rappeler plusieurs notions clés liées au vapotage. Le document relève le fait qu’une multitude d’études scientifiques ont démontré que la cigarette électronique est le substitut nicotinique le plus efficace sur le marché et donc le meilleur outil de sevrage tabagique.

Également, le fait de passer du tabagisme au vapotage, diminuerait les risques pour les fumeurs qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas arrêter totalement de fumer. Par ailleurs, l’Allemagne comptabilise près de 26,5 % de fumeurs. Face à ce constat, il paraît urgent de compléter les initiatives de prévention pour la lutte antitabac ainsi que de mieux informer les fumeurs sur les outils de sevrage tabagique et de réduction des risques qui sont disponibles sur le marché. Le but serait donc de mieux informer les fumeurs sur le vapotage étant donné que l’utilisation de la cigarette électronique serait au moins 95 % moins nocive que le tabagisme classique.