Balancetonstage, le hashtag qui bouscule les entreprises

Avec le hashtag #Balancetonstage, les jeunes prennent leur revanche et dénoncent les abus ainsi que les violences observées à l’occasion de leur stage.

Avec les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes osent dénoncer certains comportements, certains abus. Tout a ainsi débuté avec le fameux mouvement #MeToo, qui visait à dénoncer les abus sexuels commis par des hommes de pouvoir à l’encontre de certaines femmes. Très vite, le mouvement a pris de l’ampleur et s’est généralisé. Depuis, plusieurs mouvements annexes ont débuté, à commencer par le mouvement #Balancetonstage. En juillet 2020, ce hashtag est sorti du lot et, aujourd’hui encore, continue de faire réagir. Grâce à cette plateforme de liberté, de nombreux étudiants ont ainsi dénoncé les abus, le racisme ou le bizutage qu’ils ont subi au cours de leurs quelques mois passés en entreprise.

Les chiffres eux, sont assez effrayants. Selon la FNESI, la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, 4 stagiaires sur 10 en hôpital ont subi des dérives et de la maltraitance. Felix Ledoux, président de l’association lui, tient à mettre en garde, affirmant que la violence tendait à se banaliser. En effet, beaucoup de maîtres de stage (en hôpital), affirment en se présentant, que le stagiaire pourrait traverser quelques périodes compliquées. Si ce constat ne prévaut pas pour le reste des stages en entreprise et autres, l’appel à la retenue et la mise en garde valent bien évidemment.

Les difficultés à trouver un stage, surtout en cette période compliquée liée au covid-19, rendent la situation encore plus difficile. Par peur, par manque de temps ou par stress lié aux études, les étudiants sont souvent prêts à tout accepter et à fermer les yeux sur certaines dérives inacceptables. La FNESI, afin d’aider l’ensemble des jeunes, a d’ailleurs appelé à ce qu’une plateforme nationale d’évaluation des stages soit mise en place. Elle permettrait aux étudiants infirmiers et, à terme, à l’ensemble des étudiants, d’en apprendre plus sur leurs droits et les devoirs des entreprises vis-à-vis de leur personne.